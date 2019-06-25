“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助行动”第二期项目在蒙古国启动

人民网乌兰巴托6月25日电（记者 霍文）中国红十字援外医疗队在蒙古国铁路医院对当地先天性心脏病患儿进行筛查，标志着“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助行动”第二期项目正式启动。

当天上午，乌兰巴托下起了瓢泼大雨，但不时有来自蒙古国各地的家长带着患儿前来接受筛查。最远有一名来自1千多公里科布多省的家长，带着年龄不满1周岁的赫希格巴亚尔接受筛查。还有来自库苏古尔等省以及乌兰巴托市的患儿接受了筛查。

据中国红十字基金会救助救护部医疗救助项目中心主任刘京京介绍，应蒙古国的请求，由中国红十字基金会“丝路博爱基金”资助的“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助行动”第二期项目计划救助100名蒙古国先天性心脏病患儿，符合手术指征的患儿将分别赴中国江苏省无锡明慈心血管病医院和内蒙古自治区人民医院实施手术。

据了解，蒙古国患有先天性心脏病的孩童数量占总人口的比例相对偏高。由于医疗设备不齐全、医务人员经验不足等原因，蒙古国医疗机构对先天性心脏病患儿的治疗效果还不十分理想。2017年至2018年，“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助行动”第一期项目共救助100名蒙古国先心病患儿。

据中国红十字基金会副理事长刘选国介绍，中国红十字基金会“丝路博爱基金”致力于优化“一带一路”人道服务供给，以“一带一路”沿线国家为服务区域，建立全球应急救护走廊，建立救护站，培训医疗人员，并对沿线有迫切人道需求的人群进行救助。“天使之旅——‘一带一路’人道救助计划”是中国红十字基金会“丝路博爱基金”资助开展的系列国际援助项目之一。

目前，该基金的人道足迹已遍布“一带一路”沿线23个国家和地区，资助开展中巴急救走廊项目、“一带一路”大病患儿人道救助计划阿富汗行动、海外博爱家园项目、“一带一路”人道救助计划叙利亚、伊拉克行动等。

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