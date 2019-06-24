酷暑将至，在埃中企狠抓安全生产

人民网开罗6月24日电 （记者曲翔宇）七八月对于国土面积95%为热带沙漠的埃及，是传统上最炎热的月份。进入2019年5月以来，埃及多地温度多次突破50摄氏度，意味着酷暑提前到来。今年6月恰逢中国第18个安全生产月，为防患于未然，中国建筑新首都项目、中国港湾（埃及）苏赫纳港湾二期工程、泰达苏伊士经贸合作区及园内的巨石玻璃纤维股份公司、西电国际等中企重点工程集中进行安全生产隐患排查与预案演练，中国驻埃及使馆领事参赞陈坚、领侨处主任郭华龙等亦率领侨处、经商处联合工作组进行中企安全生产巡查。

中建埃及新首都CBD举行消防演练

自有的消防员、医护员，自备的灭火车、救护车……6月16日上午，中建员工在异国他乡的埃及新首都CBD-P7标段项目施工现场率先推出了一场成功的消防演练。

熊熊燃烧的废木框瞬间被扑灭，由洒水车改装的灭火车在完成现场灭火后，又将强大的水流喷向在建楼体，再次演练。活动中安排了现场急救答科目，中建埃及新首都CBD项目职工诊所的医护人员随自备的救护车奔赴“事故”现场，完整演练了现场急救程序。

据了解，本次消防演练是中建埃及新首都CBD项目一周前“安全生产月”暨“安康杯”竞赛活动推进会上部署的系列活动内容之一，通过演练强化了“防风险、除隐患、遏事故”主题，提高了应急处置能力。

中交二航苏赫纳项目聚力机制建设

埃及苏赫纳项目是中交二航进入埃及市场的首个项目，为EPC合同模式，合同额1.18亿美元，合同工期16个月，要在16个月内完成1350米码头岸线浇筑，680多万方的港池开挖以及其他设施建设，工期极其紧张。尽管如此，中交二航仍将安全生产摆在极端重要的位置，投入大量时间与精力，完善安全生产机制。

项目领导班子现进行领导带班制度，对现场安全生产进行管控，项目部安全部门还采用属地化的管理措施，通过雇用埃及安全管理人员，设置分包队伍安全管理人员等方式，进行安保、急救医疗、安全管理的联动管理。目前，项目车辆安全行驶里程可绕地球6圈，项目将根据后续安排继续做好安全工作，并在“安全生产月”开展安全专项活动。

陈坚、郭华龙等人在埃及苏赫纳项目部开展安全巡查期间，该项目副经理兼安全石岚从项目目前概况、进展、安全工作存在的难点、亮点五个方面做了安全汇报。陈坚听取汇报今后，指出“项目的安全管理模式已经非常成熟，做到模式化，而且项目领导班子成员都拥有非常丰富的海外工作经验，对项目的安全生产工作表示高度肯定。会后，领事参赞陈坚一行三人到项目现场进行安全检查，就目前正在进行港池围堰削坡，港池回水等工序的安全问题与项目班子成员进行了深入交流。陈坚要求，作为海外项目，不仅要抓好施工安全，也要关注所在国的安全形势，做好项目的治安保卫工作，尤其是紧急情况下的应急预案，确保中国员工的人身安全。

陈坚还表示，驻埃及使馆高度重视海外中资企业安全生产工作，希望在埃企业切实做好对员工的安全教育和培训，制定严格的生产操作规范，摒弃侥幸和懒惰思想，加大企业“人防、物防、技防”的安保投入，防患于未然，不断完善突发事件应急预案，建立安全风险隐患排查制度，确保企业全天候安全生产施工，以实际行动为建国70周年献礼。相关中企负责人均表示，将严格遵照使馆和国内关于安全生产的要求，时刻保持高度警惕，毫不松懈的抓好安全生产工作。

(责编：贾文婷、杨牧)