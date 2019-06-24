“中国旅游文化周”推进中埃人文交流 

人民网开罗6月23日电(记者 刘慧) 2019“功夫之旅—中国旅游文化周”开幕式22日晚在埃及首都开罗的伊斯兰艺术博物馆举行。此次文化周活动为期7天，期间将举办中国河南旅游图片展、伊斯兰艺术博物馆中国文物展、中国功夫展演、河南省旅游文化推介会、专题讲座等系列活动。中国驻埃及使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文先生、伊斯兰艺术博物馆馆长，马穆杜赫·奥斯曼先生、埃及旅游促进会境内旅游部主任欧拉·贾麦勒女士、埃及文化部文化发展基金会主席法塔赫·阿卜杜·维哈布先生、埃及文物部博物馆司副司长阿麦莱·萨迪哥女士、埃及前文化部部长沙克里·阿卜杜·哈米德先生、埃及武术协会主席阿舒尔先生及河南省文化和旅游厅对外交流处处长田太平先生出席了开幕式并剪彩。

2019“中国旅游文化周”是中国文化和旅游部主办的全球联动大型文化旅游推介活动，即将分别在全球50多个国家举办。活动旨在通过旅游推介和人文交流重点讲好当代中国故事，促进中国旅游高质量发展，从而达到“以文化提升旅游品质，以旅游促进文化传播”文旅融合的目标。

“开罗中国文化中心作为中埃旅游业发展的一座桥梁，一方面致力于引导中国游客文明出游埃及，另一方面，也积极推动埃及游客赴华旅游。为进一步加强中埃两国友好合作，加强文明交流互鉴，促进民心相通，我们希望更多的埃及朋友到中国体验秀美的自然风光和不同的风土人情，亲身感受中国文化之美，以及中国丰富多彩的地域文化、历史文化与旅游文化。” 中国驻埃及使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文在开幕式上讲到，2019年是中华人民共和国成立70周年，中国的发展日新月异，面貌一新，“到中国去看看”已经成为越来越多埃及朋友们的愿望。

“为了使河南旅游产品逐步实现国际化、产业化和全域化。河南省文化和旅游厅整合全省旅游资源，梳理推出了“中国功夫·老家河南”文化旅游产品四大精品线路，分别是：中国功夫体验旅游线、中国古都文化旅游线、黄河-丝路文明旅游线、中原山水休闲旅游线。”河南省文化和旅游厅对外交流处处长田太平在开幕式上向埃及民众介绍道，“河南历史悠久、文化灿烂，是中华民族和华夏文明的发祥地，文物古迹数不胜数，现有洛阳龙门石窟、安阳殷墟、登封“天地之中”历史文化建筑群、中国大运河河南段、丝绸之路河南段等六处世界文化遗产。今天的河南，有着开放开拓的胸襟、开朗开明的气度，正张开双臂欢迎四海宾朋的到来。”

埃及文物部博物馆司副司长阿麦莱·萨迪哥女士在致辞中表示，开罗中国文化中心与河南省旅游文化中心举办这次活动，内容丰富、形式多样，可以让埃及民众更好的了解中国河南，感受中国文化。埃及旅游促进会境内旅游部主任欧拉·贾麦勒女士表示，通过这次活动让我认识了中国功夫之乡----河南，也欢迎广大的中国游客来埃及看一看。

开幕式后，埃及民众热情的观看了中国河南旅游图片展和伊斯兰艺术博物馆中国文物展，并体验了中国传统服饰，活动在一片欢声笑语中结束。此次“中国旅游文化周”活动将通过多种形式的旅游推介和人文交流活动，展现中国文化魅力，为中埃人文交流注入新的活力。

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)