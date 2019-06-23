网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

93个中国-南非经贸合作项目在开普敦签约

【查看原图】
6月21日，中国-南非经贸合作项目签约仪式在南非立法首都开普敦举行
6月21日，中国-南非经贸合作项目签约仪式在南非立法首都开普敦举行
123456
来源：人民网-国际频道  2019年06月23日09:30

人民网开普敦6月22日电（记者 吕强） 当地时间6月21日，中国-南非经贸合作项目签约仪式在南非立法首都开普敦举行。89家中南企业共签署了93项合作协议，协议金额近20亿美元，涵盖投资、商贸等领域，采购商品涉及铬、锰、镍、钴、铜等矿产品和水果、干果、牛肉、羊毛、苜蓿草、龙虾等农产品。南非国际关系与合作部长潘多尔、贸工部长帕特尔、农业部长迪迪扎、议会外委会主席马哈柏拉拉，中国政府经贸代表团团长、商务部部长助理任鸿斌，中国驻南非大使林松添等出席活动，来自中南各界共500多人共同见证合作项目的签订。

帕特尔代表南非总统拉马福萨致辞，表示该签约仪式是南中两国合作行动的典范。帕特尔说，签约仪式为南中两国工商界人士对话合作提供了重要平台，两国如此众多企业家达成的合作成果必将有力促进南经济发展、创造就业，改善两国经贸结构，造福两国人民。南非政府已建立多个“一站式”服务中心，正在改善投资环境，欢迎更多中国企业来南投资兴业，同时也鼓励南非加强对华产品出口多元化，期待参加今年11月在上海举行的第二届中国国际进口博览会。

任鸿斌表示，中南互为重要贸易伙伴，两国经贸互利合作成果丰硕。中国政府积极鼓励企业到南非投资兴业，参与在南建设的经济特区和工业园区，南非也是对华投资最多的非洲国家。任鸿斌同时表达了中国坚定维护多边贸易体系的决心，认为国际社会应探索新方式、扩大新领域、完善机制体制，进一步加强经贸合作，“中国努力推进以市场为导向的改革和更高水平对外开放，欢迎各国分享中国经济发展成果”。

协议签字仪式后，帕特尔和林松添举行了新闻发布会，答中南媒体记者问。

中国已连续10年成为南非最大的贸易伙伴，双方在基础设施、汽车制造、农产品加工、采矿设备、电子产品、制药、纺织等领域投资贸易合作密切。

分享到：
(责编：刘叶婷、杨牧)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜