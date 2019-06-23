93个中国-南非经贸合作项目在开普敦签约

人民网开普敦6月22日电（记者 吕强） 当地时间6月21日，中国-南非经贸合作项目签约仪式在南非立法首都开普敦举行。89家中南企业共签署了93项合作协议，协议金额近20亿美元，涵盖投资、商贸等领域，采购商品涉及铬、锰、镍、钴、铜等矿产品和水果、干果、牛肉、羊毛、苜蓿草、龙虾等农产品。南非国际关系与合作部长潘多尔、贸工部长帕特尔、农业部长迪迪扎、议会外委会主席马哈柏拉拉，中国政府经贸代表团团长、商务部部长助理任鸿斌，中国驻南非大使林松添等出席活动，来自中南各界共500多人共同见证合作项目的签订。

帕特尔代表南非总统拉马福萨致辞，表示该签约仪式是南中两国合作行动的典范。帕特尔说，签约仪式为南中两国工商界人士对话合作提供了重要平台，两国如此众多企业家达成的合作成果必将有力促进南经济发展、创造就业，改善两国经贸结构，造福两国人民。南非政府已建立多个“一站式”服务中心，正在改善投资环境，欢迎更多中国企业来南投资兴业，同时也鼓励南非加强对华产品出口多元化，期待参加今年11月在上海举行的第二届中国国际进口博览会。

任鸿斌表示，中南互为重要贸易伙伴，两国经贸互利合作成果丰硕。中国政府积极鼓励企业到南非投资兴业，参与在南建设的经济特区和工业园区，南非也是对华投资最多的非洲国家。任鸿斌同时表达了中国坚定维护多边贸易体系的决心，认为国际社会应探索新方式、扩大新领域、完善机制体制，进一步加强经贸合作，“中国努力推进以市场为导向的改革和更高水平对外开放，欢迎各国分享中国经济发展成果”。

协议签字仪式后，帕特尔和林松添举行了新闻发布会，答中南媒体记者问。

中国已连续10年成为南非最大的贸易伙伴，双方在基础设施、汽车制造、农产品加工、采矿设备、电子产品、制药、纺织等领域投资贸易合作密切。

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