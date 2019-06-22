在参与共建一带一路的海外实践中发挥自己的价值

人民网北京6月21日电（记者 王海林）“要走出舒适圈，多听、多看、多说、多想，在参与共建一带一路的海外实践中发挥自己的价值和寻找自己的使命。”即将赴蒙古国开展海外实践的清华大学材料学院2017级博士生宋琪作为学员代表发言时如是说。

宋琪参加的是一场特殊的“出征”仪式。6月21日，清华大学研究生海外实践暨GO Practice项目第三期启动仪式在北京举行。中资企业代表、清华大学师生等百余人出席了这一仪式。该项目将研究生培养与“一带一路”倡议相结合，旨在鼓励清华研究生到“一带一路”一线去，在实践过程中建立对世界和中国发展大势的正确认识。

今年暑假，宋琪等清华各院系104名同学将于暑假奔赴“一带一路”沿线的19个国家，依托当地的中资企业进行社会实践，完成企业提出的55项课题。国家发展改革委一带一路建设促进中心主任翟东升在致辞中表示这是一项全国范围的创新性工作。“一带一路”已经进入高质量发展阶段，他希望研究生们充分抓住机遇，为政策制定提供宝贵建议，并争做“一带一路”倡议的宣传员。

清华大学副校长杨斌在讲话中表示，清华大学一直坚持实践育人的理念，积极践行“一带一路”重大倡议，全方位落实高校育人使命，让研究生增强对“一带一路”倡议的理解，有机会在共建“一带一路”中发挥才干，将高校育人工作与国家发展战略紧密结合。

中建一局董事、副总经理魏焱作为企业代表发言。他高度赞许清华大学研究生海外实践项目在响应国家重大倡议、实现校企合作共赢、拓展学生视野等方面做出的贡献，鼓励研究生磨练意志、增长才干，更好地肩负起新时代青年人的使命和担当。

启动仪式上，清华大学党委研究生工作部部长赵岑宣读了研究生海外实践指导教师名单，指导教师由实践基地企业高管和校内相关领域专家共28人组成，他们将为研究生海外实践过程提供指导和支持。

清华大学研究生院、党委研究生工作部于2016年首次建立博士生必修环节社会实践（海外）基地。在往年海外实践取得良好反响的基础上，清华启动2019年博士生必修环节社会实践（海外）暨GO Practice项目第三期，选拔优秀研究生同学赴“一带一路”沿线的中资企业开展社会实践。

(责编：徐祥丽、杨牧)