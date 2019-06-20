“构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展”创新示范项目在京启动

人民网北京6月20日电 （记者李琰）20日上午，由中国宋庆龄基金会、联合国开发计划署驻华代表处、联合国志愿人员组织、中国国际经济技术交流中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同发起的“构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展”创新示范项目启动仪式在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。中国宋庆龄基金会主席王家瑞出席。

启动仪式前，王家瑞会见了联合国志愿人员组织全球执行协调员奥利维尔·亚当（Olivier Adam）、联合国开发计划署驻华副代表戴文德（Devanand Ramiah）、中国国际经济技术交流中心副主任张翼一行。

王家瑞指出，2013年中国提出了“构建人类命运共同体”的倡议。这一倡议受到越来越多国家和人民的欢迎和认同，并多次写进联合国重要文件。中国宋庆龄基金会多年来与联合国驻华机构建立了良好的合作关系。此次创新示范项目的启动，标志着双方合作又向前迈出重要一步，期待项目形成丰硕成果，将构建人类命运共同体和可持续发展的认识厚植青少年内心，体现在他们的行动与实践当中。

奥利维尔·亚当表示，联合国秘书长古特雷斯多次强调，中国在联合国事务中作用关键、贡献突出，在推进实现联合国2030年可持续发展议程中扮演着重要角色。他高度评价中国宋庆龄基金会在促进世界和平、增进民间交流、青少年参与志愿服务等方面取得的成就。“中国宋庆龄青少年科技文化中心设施完备，为青少年参与可持续发展提供了良好的国际交流舞台，‘构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展’创新示范项目的启动正当其时。” 奥利维尔·亚当认为，实现可持续发展有三个要素：青年、价值观、创新技术。希望通过这个项目，青年志愿者能够提高面对复杂问题的解决能力，能够提高对可持续发展目标的认识。

戴文德指出，联合国开发计划署重视青年教育引导，希望通过“构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展”创新示范项目，进一步加强中外青少年民心相通、文明互鉴，为各国青少年参与实现可持续发展目标创造良好环境，为来自世界各地的青年人搭建交流的平台，为实现可持续发展目标发挥积极作用。

张翼表示，青年人参与可持续发展至关重要，让他们从小就更多地参与解决可持续发展问题的过程，并从学校到社会中倡导建立青少年可持续发展目标教育的有利环境。该项目示范体系将通过教育提高青少年对可持续发展目标的认识，提升对人类命运共同体的认知，最终回馈社会。

项目将由中国宋庆龄基金会、联合国开发计划署驻华代表处、联合国志愿人员组织、中国国际经济技术交流中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同建立项目指导委员会，并在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心设立项目管理办公室。

项目将探索研究青少年参与践行可持续发展目标的教育示范课程，建设“国际青少年可持续发展创新基地”。建立可持续发展目标与志愿服务的长效机制，打造“国际青少年志愿服务培训与交流基地”，陆续开展国际试点培训及中小学开展志愿服务促进可持续发展综合实践示范课程。通过教育提高青少年对可持续发展目标的认识，通过培养科技素养和创新能力，扩展青年参与可持续发展的渠道，通过参与志愿服务提高青少年对人类命运共同体的思想认同和行动自觉。

中国宋庆龄基金会副主席于群主持启动仪式。联合国志愿人员组织亚太区14国代表、中国志愿服务专家、优秀志愿者代表150人参加活动。

(责编：崔越、贾文婷)