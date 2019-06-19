布鲁塞尔“亚太妇女协会”举办亚太慈善义卖暨国际时装秀——“最炫民族风”登陆欧盟首都

人民网布鲁塞尔6月19日电 （记者方莹馨）华美的中国旗袍、明艳的印度沙丽、缤纷的印尼纱笼……6月18日，一场绚丽多姿的国际时装秀在布鲁塞尔刮起了一阵“最炫民族风”。该时装秀及慈善义卖活动由 “亚太妇女协会”举办，来自中国、泰国、韩国、缅甸等亚太妇女协会成员国的女外交官、女艺术家们身着各国特色时装展示多元灿烂的民俗风情并为受灾民众和弱势群体筹集善款。

演出现场，近300名观众围坐在T台两侧。中国服装秀率先登场。来自中国驻欧盟使团的女外交官身着旗袍、手拿团扇，举手投足间流露出端庄、典雅、知性的东方美；海航空姐展示了海南航空第五代空乘制服，西化的立体裁剪与古典东方韵味的设计元素相得益彰；中国小朋友的旗袍秀充满活力，令现场气氛不断高涨。

其后来自尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉国、韩国、印尼、文莱、马来西亚、缅甸、泰国、尼日利亚、斐济等国的女外交官或外交官家属相继走上T台，展示本国民族服饰和歌舞表演。

时装秀开演前，慈善义卖活动同在唐拉雅秀酒店举行。参与义卖的中国驻欧盟使团及印度、缅甸、文莱、孟加拉国、斐济等国使馆在临时搭建的“集市”上摆出本国特色商品。在中国“集市”上，一位来自孟加拉国的女士收获颇丰，她说，自己买了茶壶、纸扇、漆盘等很多精美的中国工艺品，希望在做慈善的同时可以增进对中国传统文化的了解。

中国驻欧盟使团团长张明大使夫人、亚太妇女协会现任主席蔡潇丽在致辞中表示，亚太妇女协会是亚太国家驻欧盟和比利时使节夫人及女外交官联谊组织，成员覆盖20多个国家，致力于将其成员的文化推广到布鲁塞尔和欧洲其他地区。此次活动旨在面向欧洲展示亚太文化，同时借服饰文化增进了解，加深友谊，并为受灾民众和弱势群体筹集善款，奉献爱心。

张明大使在致辞中表示，亚太地区是世界上最具文化活力的地区之一，它有效证明了在一个地区内的不同文明不一定会发生冲突，相反，可以和谐共存、共同发展。数千年来，亚太地区与欧洲的商业和文化紧密联系，如今正在联手加强互联互通，维护多边主义和开放等共同价值观。今晚的活动将有助于进一步加强两个地区之间的相互了解。

欧盟对外行动署亚太总司长维冈表示，时尚定义了我们的身份、我们的文化，它是优雅、艺术的、有创意的、令人惊艳的，时尚与现实社会和日常生活密不可分，此次时装秀展示了亚太地区丰富的时尚元素和多样的文化。

活动得到了海南航空及海航旗下布鲁塞尔唐拉雅秀酒店的支持。布鲁塞尔唐拉雅秀酒店总经理施密茨告诉记者，酒店不仅是活动赞助方，还免费提供场地，并为此次活动筹备了近4个月，把最好的舞台、餐饮和服务提供给每一个活动参与者，为时装秀以及主办方亚太妇女协会提供助力。

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