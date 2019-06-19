中朝旅游合作方兴未艾

新华社平壤6月19日电

新华社记者江亚平 程大雨 刘艳霞

在朝韩两国交界的板门店朝方一侧，记者见到不少中国游客，他们在三八线附近拍照留念，眺望对面的韩方一侧。

“我对朝鲜有着特殊的感情。现在退休了，终于有机会来朝鲜旅游，并且专程到板门店参观，总算实现了我的愿望。”来自北京的退休工程师李先生对记者说。

如今，每天有数百名中国游客从辽宁丹东跨过鸭绿江大桥，乘火车或大巴进入朝鲜，欣赏朝鲜的秀美江山和人文古迹，探访与志愿军有关的景点。

朝鲜的知名景点有平壤市区的金日成广场、万寿台纪念碑和凯旋门，以及板门店以及妙香山、金刚山和马息岭滑雪场等。

据一家中国旅行社的工作人员介绍，这家旅行社每年平均要接送3000多人来朝鲜旅游，旅游内容包括文化体育交流、青少年夏令营、研学以及以红色旅游为特色的观光等。去年3月朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对中国进行非正式访问以来，对朝旅游业进入新的发展时期。来朝进行文化体育交流和商务考察的人员越来越多，朝鲜的酒店、导游等甚至出现供不应求的情况。

据了解，每年到朝鲜旅游和访问的中国人有近20万。谈及来朝旅游的感受时，大多数中国游客都对朝方提供的宾馆、导游、车辆、景点服务以及餐饮服务感到满意。

“朝鲜街道干净整洁、秩序井然，导游的素质也很高，尤其是朝鲜美食让我胃口大开，烤肉、冷面和泡菜让我难以忘怀。”吉林省的王女士说。

旅游业每年为朝鲜带来可观的外汇收入，备受朝鲜政府重视。平壤观光大学教师韩雪香告诉记者，该校设有导游、经营学以及远程教育三个系，开设了中文、英文、俄文、旅游开发、旅游经营等专业。全校有1000多名在校生，每年有200多名毕业生进入朝鲜各个旅游部门工作。

她说，朝鲜从春季开始进入旅游旺季，每天有约1000名游客进入朝鲜，其中约70%来自中国，中文导游需求持续增加。平壤观光大学的中文课已成为该校主要课程，也是最受学生欢迎的课程，学习中文的学生占在校生的一半以上。

朝鲜一家旅行社的导游对记者表示，朝鲜旅游部门正在努力改善相关设施，开发更多更好的旅游产品，以满足不断增长的中国游客的需要，促进朝鲜旅游市场的繁荣。

两国旅游业者一致认为，中朝旅游部门合作是中朝民间交往的重要组成部分，潜力巨大。相信中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平即将对朝鲜进行的国事访问，将促进两国在各个领域的深入合作，中朝旅游业也将迎来更广阔天地。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)