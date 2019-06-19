“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。唐代诗人刘禹锡如是赞颂“花中之王”牡丹。牡丹原产地在中国，而近年牡丹在日本、荷兰、加拿大大行其道。加拿大奥沙瓦的牡丹节(Oshawa Peony Festival)已小有名气，这个每年一度的奥沙瓦牡丹节已成多伦多民众夏季休闲赏花的年度盛事，牡丹节期间，游客云集，花海人潮，盛况空前。

汽车重镇奥沙瓦

2019年奥沙瓦牡丹节是在6月中旬的双休日举行，适逢我们在多伦多探亲，小女儿、女婿陪我们前往游览。6月16日9时许，我们从住地密西沙加出发，约1个小时车程就到了牡丹节举办地奥沙瓦。多伦多是加拿大安大略省省会，大多伦多地区由多伦多市、杜兰区、约克区、皮尔区及荷顿区等组成。颇受游客喜爱的牡丹节就在杜兰区的奥沙瓦小镇举行。奥沙瓦位于多伦多以东约50公里处，是安大略湖海岸线上的一座美丽小镇，它更是与加拿大最南端城市温莎齐名的历史悠久的汽车重镇，通用汽车加拿大分公司的总部就设于奥沙瓦。小镇拥有14.6万人口，其中70%都是为通用汽车公司工作的。虽然2011年以后，美国汽车制造商的组装厂从加拿大撤出，但通用公司仍将投资1.7亿美元、拟将奥沙瓦原有的汽车制造厂改成冲压、分装和自动驾驶汽车测试基地，且这里的汽车制造厂旧址和规模宏大的汽车博物馆更成为小镇特有的汽车文化遗产。

牡丹节举办地奥沙瓦

自2005年起，奥沙瓦于每年6月中旬举办牡丹节，今年已是第15届，主办者加拿大牡丹协会在观赏园和展厅共推出300多个牡丹品种。6月16日10时许，当我们到达奥沙瓦时，想找个停车位置，但一位难求，按牡丹节交通指挥人员的指示，兜兜转转边行边找，最终在偏远处总算找到个停车位。顺着人流穿过几条街道、来到牡丹节主场奥沙瓦植物园，这里人头攒动，熙熙攘攘，好不热闹。放眼望去，不由忆起白居易颂牡丹的诗句，正是“千片赤英霞烂烂，百枝绛点灯煌煌。”走近牡丹观赏区，看到一朵朵花大、型美、色艳的牡丹，单瓣的、复瓣的、多瓣的，花色有红、粉、白、黄……另有淡绿色或白色的绒球花相陪衬，绚丽多彩，美不胜收。花香飘溢人欢笑，拍摄留影忙不迭。娇嫩花蕊金亮亮，引来蜜蜂采蜜忙。站定细细观赏、举机连连拍摄、自拍互拍与花合影，游客在花丛间流连忘返。一位看来约8岁、扎着马尾辫的华人小姑娘，端着一部微单相机，一会儿站着、一回儿蹲下、一回儿趴在地上，她变换着姿势紧忙活，不相识的游客都投来赞许的目光，跟随她的奶奶夸她有模有样，一定会成为小小摄影家。一位老先生拿着手机也兴致勃勃地拍个不停。

牡丹观赏区附近的路边设有许多摊位，花园小工具、木制工艺品、石头装饰品、绘画、首饰及服装，琳琅满目，应有尽有，游客在赏花之余可以逛摊位，也可以坐在植物园长椅上小憩。从牡丹园北行不远处就是一个宽敞的牡丹展厅。这里展出了此届参赛的牡丹卓越品种，每个样花上都挂着品名、参赛人与获奖等级的标签，各种样花多姿多彩，让人目不暇给。最引人瞩目的是加拿大牡丹协会评出的冠军品种，它是粉色菊花型的千瓣牡丹，姿色清秀，别有风韵。展厅迎面的墙上挂着一面中国国旗，许多从中国引进的获奖牡丹品种分别插在台面上的玻璃瓶里或地面上的塑料桶里，紫色、粉色居多，层次丰满，品居上乘；有来自远道的华人游客在国旗前留影。遗憾的是由于缺失解说标签与精美包装，这里的观众并不很多。

穿行在多个展台，目睹加拿大作为北美高寒地带竟然也能培植“花中之王”，且品种繁多，令人感叹不已！

展厅西南角有两个台位出售获奖品种的牡丹插花，有不少女观众排队购买；展厅东北角有两处照相活动很吸引人，一处是有个拱形牡丹花背景，游客可操起地面上的浇花水壶摆个pose留影，另一处是免费为游客照相，并打印在一张有牡丹背景和“15th ANNUAL Oshawa Peony FESTIVAL”（奥沙瓦第15届牡丹节）字样的相纸上赠给游客，旁边备有帽子、眼镜、面具等，任游客随意装扮。我们看到一位戴上魔鬼面具的妈妈和戴着蝙蝠面具的儿子在合影，他们感到有趣而快乐。

走出展厅，穿过小桥，就到了演出区。那里有很多观众正在观赏社区印裔居民的演出，有印度舞蹈、儿童模特走秀、唱印度歌和小提琴演奏等，节目精彩纷呈；附近还有食品车和食品摊位，游客可以很方便买到卷饼、零食和冰激凌……赏牡丹、看表演、品美食，有如中国的春节庙会。加拿大人历经半年寒冬，终于迎来了舒适的初夏。奥沙瓦牡丹节适时地給人们一个阖家休闲的好去处。有幸牡丹节期间不再下雨，阳光温暖、微风和煦、花团锦簇，让人赏心悦目。

湖景休闲小镇奥沙瓦

除了底蕴丰厚的汽车业遗迹外，奥沙瓦的风景佳绝处，无疑在湖滨。驱车几分钟就到了奥沙瓦的Lake view Park（湖景公园），这里是一个综合性休闲场所。沿湖滨有大面积森林绿地，有多片足球，棒球，篮球和网球场地，有充足的野餐烧烤设施，还有两个儿童游乐场。夏季民众可下安大略湖玩皮划艇、独木舟，或在长堤尽头的灯塔下垂钓，或在湖滨沙滩漫步、玩沙滩排球。我们踏上多个湖景公园的观景台眺望水天一色的景致，沿着公园小径行走，不时遇到休闲散步的市民，看到欢乐的儿童和阖家聚餐的市民，在公园一角的小型博物馆里，还参观了百余年前小镇贵族的生活用具、服装与室内装饰艺术，能感觉到奥沙瓦是个有历史和艺术品位的小镇。博物馆一位女服务员说，奥沙瓦经常推出许多不同的节日活动、表演艺术、历史与文化遗产展览及画廊和公共艺术活动，奥沙瓦是个非常有创意的小镇。如今有了加拿大牡丹协会捐赠的牡丹园和每年一度的牡丹节，使得这个小镇更有活力，感到在这里生活也更有意思。她还说，牡丹花是中国很名贵的“花王”，牡丹节引来了很多华人朋友，小镇也得到更多华人的帮助，小镇居民很感谢！我们希望她有机会去中国，去看中国的牡丹花！

显然，当地华人华侨关注并支持奥沙瓦牡丹节，这是参加主流社区大型活动、贴近自然、展示中国文化的良好机遇，也是增强中加人民相互了解、加强中加两国人民友谊的良好途经。相信奥沙瓦牡丹节会办成一个更有影响力、更有名气的花卉大节！（ 冯霄/文 于世文/摄 ）

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