上汽将在埃及合资生产“名爵”

人民网开罗6月17日电（记者 曲翔宇） 中国上汽集团与埃及汽车销售企业曼苏尔集团6月17日在开罗签署战略合作框架协议，双方将成立合资汽车制造公司，生产旗下的中高端品牌"名爵"。

曼苏尔集团董事长穆罕默德·曼苏尔在签约仪式上表示，曼苏尔集团已与标致雪铁龙、通用汽车等世界主要汽车制造商建立合作关系，此次与上汽集团签约是公司国际化的又一成就。新成立的合资公司将为埃及创造至少1000个工作岗位，并带动埃及汽车零配件行业发展。

发布仪式上，上海市市长应勇、新任中国驻埃及大使廖力强及多位埃及部长级嘉宾，共同为上汽-曼苏尔联合体揭牌。这也是廖力强履新后，首度在公开活动上亮相。仪式最后，还发布了一款名为MG-EZS的纯电动车。

上汽集团董事长陈虹说，目前，上汽已经初步建成集研发、制造、营销、物流、金融为一体的面向全球市场的汽车产业链，此次和曼苏尔集团联手，将把上汽的新产品、新技术、新模式积极导入埃及市场，为当地民众提供更多高品质、本地化的产品和服务。

据介绍，新成立的合资公司将主要面向埃及等中东北非市场生产和销售上汽集团自主品牌MG名爵系列产品。埃及拥有上亿人口，去年汽车销量仅为20万辆，汽车市场发展潜力巨大。

名爵品牌创立于1924年，源自英国，以生产著名的MG系列敞篷跑车而闻名，被业界认为具有独特的设计、做工精细和性能优良，2007年该品牌被上汽集团收购。

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