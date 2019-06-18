2019巴黎航展：空中客车以创新科技促进中国本土化进程

人民网巴黎6月18日电（记者李永群、刘玲玲、何蒨） 2019巴黎航展于昨日开幕，空中客车（以下简称空客）在本届航展中展示了旗下的民用飞机、直升机及航天等领域的创新、技术及服务产品，航展首日已传来洛杉矶航空租赁公司ALC、中东航空、维珍大西洋航空的空客订单喜讯。空客中国首席执行官徐岗也亲临巴黎航展现场，并就空客在中国本土化的发展趋势及前景接受了记者采访。

在本届巴黎航展中，空客静态展示了一架波罗的海航空A220-300和一架A330neo测试飞机，法国全商务企业航空公司（La Compagnie）首架A321neo也将于10日亮相航展，呈现其76个全平躺座椅全商务舱客舱。此外，空客还在此次航展中特别推出有“空中出租车”之称的电动全自动垂直起降验证机Vahana。航展期间，空客远程航线大型宽体机A350-1000和A330neo将进行飞行表演，A350-1000是目前全球最高效的大型宽体机，A330neo的燃油效率则比上一代机型有着显著提升。

根据空客中国首席执行官徐岗介绍，空客未来在中国的产业布局中，直升机市场和空间技术如卫星的研发及使用将开辟新市场空间，空客也将加强A350-1000及A220机型在本土市场的拓展，并将进一步推进空客深圳创新中心对绿色环保减排航空电池、下一代飞机空地相连、城市内部垂直起降生态系统、航空领域大尺寸3D打印等技术的研发。根据徐岗介绍，空客十分重视中国本土化发展，也与中航集团的国际化形成良性互补与共赢。目前，空客与中航的全方位合作已包括生产、设计、共同开发市场和售后服务等，未来的合作空间潜力很大。

徐岗指出，空客在中国的本土化决心很强烈，并致力于成为中国航空航天工业领域的重要参与伙伴。他强调，空客与中国民用航空局的深入合作已涉及空管、培训等多个领域，空客的一些高科技大数据项目，如提高空运精细化管理效率的“初始4D”项目、通过大数据进行空运智能管理的“智慧天空”系统（Skywise）和Smartforce分析平台、适合中短程城市摆渡的 Vahana和CityAirbus空中交通项目、以及E-Fan X“混合动力”飞行验证机项目等，都是空客以高科技创新参与本土化进程的实例。

徐岗也指出，中国现在已有不少民营企业进入航空产业链并获得丰富成绩，空客与国家民航总局已就如何成为空客供应商的认证流程进行深入合作，希望鼓励更多符合资质、具有持续研发能力的本土民营企业参与中国的航空产业链。他强调，目前中国航空工业产业链已开始国际化发展，一些原本为空客服务的企业，如今已成为国际航空产业的供应商，中国航空业未来的国际化趋势值得期待，空客也将以本土化作为目标，积极参与中国航空航天工业的全面发展。

巴黎航展首日，空客已获得订单喜讯，包括洛杉矶航空租赁公司ALC订购100架空客飞机的意向协议，黎巴嫩中东航空订购4架空客超远程型A321XLR飞机，以及维珍大西洋航空则订购14架空客A330-900飞机。此外，空客的A320neo系列飞机自2010年启动至今也已获得100多家客户，总计超过6500架确认订单，A220机型则在截至2019年5月底前获得了536架订单，成绩显著。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)