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来自世界各国数百位自行车骑手参加泰国旅游局在帕府举办“骑行泰国”活动

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自行车爱好者从帕府出发
自行车爱好者从帕府出发
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来源：人民网-国际频道  2019年06月17日09:10

人民网曼谷6月16日电（记者孙广勇）泰国国家旅游局举办的“骑行泰国 感受二线城市”活动第四站6月16日在北部帕府举办，这是该系列活动的第四个府，该活动将在2019年每月举办一次，让来自世界各地的自行车爱好者，在55个二线城市中的12个骑行自行车，参观各地风景、感受泰国文化。

出席开幕式的帕府副府尹威谦表示，帕府不仅有优美的自然风光，还有丰富的文化底蕴，各国游客还可以在帕府品尝北部美食、感受当地民众的笑容，深入体会泰国文化。欢迎更多的中国游客在曼谷、清迈等一线城市旅游时，也到帕府等二线城市旅游，这将有助于增加二线城市社区民众收入，减少经济发展差距。

为了发展基层地区的旅游业，泰国政府制定了促进二线城市旅游发展的多项政策和措施。在首批推出的55个二线城市中，包括素可泰、南邦、达叻、夜功、叻丕、沙敦等地，因为这里既有自然风光、又有传统民俗等游客喜欢的因素，以使旅游业惠及更多的地区和民众，带动整体经济发展。

泰国国家旅游局局长育塔萨表示，这些二线城市既有著名历史古迹和风景名胜区，还有热带雨林、俊秀青山等自然景观，是游客亲近自然追求健康的好地方，对于各国游客具有特别的吸引力。育塔萨说：“泰国一直对中国游客十分重视，中国连续七年是泰国第一大旅游客源国。近年来，赴泰中国游客自由行的占比不断上升，目前达68%。在二线城市，旅游配套设施正在不断完善，我们尤其要做好在新的旅游景点对中国游客的服务，保障旅游安全、维护合法权益。欢迎更多中国游客深度体验泰国。”

骑自行车旅游作为一种外出游玩方式，既可锻炼身体，又能从容欣赏路两边景色，或在山林小憩，或于古迹驻足，轻松悠闲，越来越受到游客欢迎。

在6月16日的活动上，来自泰国和其他国家的三百多位自行车骑手骑行三十公里，参观了帕府的主要旅游景点，近距离感受当地文化。骑行中，既有城市、也有乡村，骑手们沿着不同的路线、不同的风景寻找不同的感受，近距离欣赏沿线风光、深度体验当地文化。骑行活动中，还举办了帮助社区发展的相关活动，包括向社区和残疾儿童捐赠物资等。

骑手中除了年轻人外，还有孩子和老人。年仅10岁的威拉参与骑自行车已经两年，他对记者说：“很喜欢骑自行车，可以到更远的地方，很高兴。”来自英国的骑手戴维告诉记者，骑自行车旅游可以结交朋友、锻炼身体，亲近大自然，追求一种更有利于身心健康、愉悦心情的生活。

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(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)
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