助力青年肩负未来 内蒙古大学举办笹川奖学基金25周年纪念活动

人民网呼和浩特6月12日电 （记者张靖） 25年，8000中国青年改变了人生轨迹，他们或成为科研学者，或在高校执教，或活跃在新闻一线。

12日，“笹川良一优秀青年奖学基金项目”（Sylff）25周年纪念活动在内蒙古大学举办。日本财团会长笹川阳平、中国教育国际交流协会李春生副秘书长、内蒙古大学党委书记朱炳文等出席纪念活动。

笹川良一优秀青年奖学基金于1987年在全球范围内启动，目前已在全世界44个国家的69所大学及学术机构为超过1万6000名学生发放了奖学金。其中国项目分两批始于1992年和1994年，共有十所高校设立该奖学金，迄今获奖学生约8000人，占到全球获奖学生人数的一半。内蒙古大学是教育部推荐下设立笹川良一优秀青年奖学基金的中国十所高校之一。

内蒙古大学党委书记朱炳文在致辞中介绍，自1994年设立以来，内蒙古大学将奖学基金用于资助研究生和青年教师进行学术研究、国际交流，先后资助780人次，从中涌现出一批活跃在各行业中的优秀人才。通过笹川优秀青年奖学金所设立的后续交流项目，先后有6名研究生前往美国、英国、韩国等国家进行访学，开阔了视野。

奖学金的设立不仅培养了具有国际视野的优秀人才，在增进中日两国人民相互理解、推动两国友好交流方面也起到了积极作用。这也是奖学金设立的目的和意义之一。

“在联合国194个成员国中，像日中两国这样有着两千年交往历史的邻国绝无仅有，这是人类历史上的奇迹”，日本财团会长笹川阳平谈到，“在两国交往过程中，有过摩擦和紧张，但从历史和长远来看友好合作是基调。”

“日中两国年轻人应当增进相互理解。当前国际形势复杂，希望日中两国共同努力，形成良好的合作关系，把日中关系打造成联合国194个国家的榜样。这是我们努力的方向，这个担子在年轻人身上”， 笹川表达了对中日友好的殷切希望。

奖学基金设立于九十年代初期，当时中国社会经济发展正处于关键节点，人才培养和高等教育的发展都需要更好地借鉴和学习世界先进经验。“‘笹川良一优秀青年奖学基金’的设立，可以说对中国10所高校既是及时雨也是雪中送炭”，中国教育国际交流协会副秘书长李春生对该奖学基金为培养中国优秀青年人才方面做出的贡献表示了肯定。

据悉，“笹川良一优秀青年奖学基金项目”并非一次性奖学金，还为获奖者提供了适合后续发展的资助项目，包括研究活动资助、社会贡献活动资助、促进联系交流活动资助等。为了加强获奖者与奖学金捐赠方日本财团、项目运营方东京财团之间的联系，还专设了网站平台，为每一位获奖者创建个人信息页面。

此外，为推动中日两国相互理解，振兴两国学术研究，日本财团自1999年起通过日本科学协会开展图书捐赠项目，累计向中国大学无偿捐赠图书累计374万多册，本次向内蒙古大学捐赠笹川良一纪念文库图书共计6634册。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)