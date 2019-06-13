美国前总统卡特被授予中美关系卓越领袖奖

人民网亚特兰大6月13日电（记者 张梦旭）当地时间6月12日，美国乔治·布什中美关系基金会在位于亚特兰大的卡特中心，为前总统卡特颁发首届中美关系卓越领袖奖。卡特本人由于摔伤未能出席颁奖活动，由其子詹姆斯·卡特代为领奖。中国驻美国大使崔天凯、乔治·布什中美关系基金会主席尼尔·布什以及中美各界嘉宾近百人出席了颁奖活动。

崔天凯大使在讲话中指出，一位民主党总统，因其对中美关系的杰出贡献而获颁以共和党总统命名的奖项，其意义不可谓不重大。这充分说明，中美友谊高于美国党派利益，两国都有保持中美关系生机和活力的强烈共识。今年是中美建交40周年。在此关键时刻，我们仍听到一些对中美关系非理性的质疑。有人鼓吹两国“脱钩”，宣扬所谓“新冷战”。这不仅是质疑过去40年我们取得的成就，挑战我们合作的实际成果，也将危及中美关系的未来，以及全球稳定和繁荣。

崔天凯强调，中美两国固然存在差异，但中美关系的本质是互利共赢。40年前，中美两国政治和社会体制的差异没有影响我们走到一起，未来这种差异也不应成为我们交往与合作的障碍。中美关系为两国带来巨大利益，其未来发展要靠两国领导人的战略引领和两国人民的集体智慧。我们应牢记两国人民的长远利益，继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。只要心胸宽广，我们定能克服任何困难，确保中美关系沿着正确的轨道向前发展。

詹姆斯·卡特在领奖时，代其父亲向乔治·布什中美关系基金会表达深深的谢意。他说，美国前总统尼克松打开了中美关系正常化的大门，卡特沿着这条道路继续前进，并下定决心实现了中国建交。卡特对中国的历史、文化和人文都有很深的了解，他在发展美中关系上留下的遗产，对于处理今天的两国关系仍有启发意义。

尼尔·布什说，其父亲乔治·赫伯特·沃克·布什（老布什）和卡特在发展美中关系上都留下了特殊的贡献。我们看到，中美建交40年来，两国都受益于这一关系，这是一个双赢的局面。同时，中美保持合作为世界带来了和平、稳定与繁荣。遗憾的是，当中国成长为世界第二大经济体，美国一部分人士开始抱着敌意看待中国，并四处散播这种言论。“中美关系不是零和博弈，两国的分歧应该通过平等对话来协商解决。中美继续保持合作，这不仅是卡特和老布什两位前总统留下的伟大外交遗产，也符合全世界的期待。”

卡特中心中国项目主任刘亚伟对记者指出，美国前总统卡特和老布什分属不同政党，这次活动充分显示，40多年前启动的中美关系正常化进程是美国两党共识。中美建交40年来，中美关系已经超越了单纯的政府关系，成为美国社会纤维的一部分。在中美关系出现困难的今天，确保中美关系沿着正确的轨道发展在美国两党和民间依然具有强劲基础。

乔治·布什中美关系基金会成立于2017年，是美国唯一一家以前总统名字命名、旨在推进美中关系发展的组织。该基金会主要职能为智库交流、二轨外交和推进两国贸易与投资。乔治·布什中美关系基金会总裁兼首席执行官大卫·法尔斯坦表示，中美关系卓越领袖奖是为了表彰那些对中美关系发展产生持久影响的杰出人士，卡特是首位获奖者，这一奖项将持续颁发下去。

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