第七届世界文化发展论坛在埃及举行

人民网6月10日开罗电 （记者 曲翔宇）第七届世界文化发展论坛6月9日在埃及首都开罗举行。会议期间，《中国文化发展报告》蓝皮书正式发布。

来自美国、墨西哥、罗马尼亚、印度、韩国、埃及等国家的学者和来自中国香港中文大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、中国社会科学院、中山大学、华东师范大学、华中师范大学、浙江师范大学、上海师范大学、湖北大学等高校或科研机构的学者共60多人参加此次论坛。论坛主题是“道德共识与人类共同价值观的构建”。

湖北大学高等人文研究院院长江畅教授在开幕式上作题为“寻求全球道德共识 推动人类共同价值构建”的致辞。他指出，当前人类已经成为以利益为载体的命运共同体，然而，并没有形成该共同体所必备的道德体系与价值体系。已经一体化的人类缺乏应有的道德共识和价值共识，因此就无法形成应有的道德体系和价值体系。这是当代人类面临的最大困境和难题。世界各国学者这次聚集在开罗讨论道德共识与人类共同价值构建的问题，就是为对这一困境和难题做出学术回应。

江畅教授主张，各国学者一方面要充分挖掘整理本国传统思想文化中有关人类共同道德和共同价值方面的思想文化资源，大力弘扬各国传统中相关的优秀思想理论观点和观念，并将其融入人类共同价值体系；另一方面又要着眼于当代人类命运共同体建设和人类永久和平的需要，并立足于当代全球一体化、生活现代化的社会现实，将弘扬与创新结合起来，积极参与人类共同价值体系的理论建构。

埃及艾因·夏姆斯大学校长Abd El Wahab Ezzat 教授、埃及总统前参赞、亚历山大图书馆主任Mostafa Elfeky 教授亦分别在开幕式致辞，他们对本届论坛的成功举办给予了充分的肯定。Mostafa Elfeky教授表示，本届论坛集中探讨“道德共识与人类共同价值观的构建”，恰恰是对近段时间以来国际社会所发生的一系列事件的最好回应。中国清华大学人文学院院长、中国伦理学会会长万俊人教授作“文化多元论的两面性及其现代纠结”的主旨报告。

在接下来的会议中，与会代表围绕“道德共识与人类共同价值观的构建”这一论坛主题进行富有成果的探讨和交流。本届论坛在最后的环节宣读并通过《第七届世界文化发展论坛（2019）开罗宣言》。

本届论坛还举办《中国文化发展报告》蓝皮书发布会，文化建设蓝皮书主编、上海大学特聘教授孙伟平介绍《中国文化发展报告》的基本情况。他说，文化建设蓝皮书由湖北大学高等人文研究院、中华文化发展湖北省协同创新中心、湖北文化建设研究院共同组织编撰，已经连续六年发布。文化建设蓝皮书为中国文化建设的顶层设计以及文化发展实践提供了极具价值的理论参考和数据支撑，为推动文化强国建设提供了宝贵的理论成果。

本论坛由埃及艾因·夏姆斯大学、中国湖北大学高等人文研究院和哲学学院、中华文化发展湖北省协同创新中心、中山大学马克思主义哲学与中国现代化研究所、清华大学道德与宗教研究院、北京师范大学社会主义核心价值观协同创新中心、浙江师范大学马克思主义学院共同举办。

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