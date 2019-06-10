俄罗斯少年河北沧州学功夫

6月9日，在河北沧州青县八极拳训练基地，俄罗斯青少年在拳师的指导下练习八极拳。 近日，20多名热爱中国传统武术的俄罗斯青少年，来到“武术之乡”河北省沧州市参加武术夏令营，向中国拳师学习八极拳，感受中国传统文化的魅力。 新华社发（傅新春摄）

6月9日，在河北沧州青县八极拳训练基地，俄罗斯青少年在拳师的指导下练习八极拳。 近日，20多名热爱中国传统武术的俄罗斯青少年，来到“武术之乡”河北省沧州市参加武术夏令营，向中国拳师学习八极拳，感受中国传统文化的魅力。 新华社发（傅新春摄）

6月9日，在河北沧州青县八极拳训练基地，俄罗斯青少年在拳师的指导下练习八极拳。 近日，20多名热爱中国传统武术的俄罗斯青少年，来到“武术之乡”河北省沧州市参加武术夏令营，向中国拳师学习八极拳，感受中国传统文化的魅力。 新华社发（傅新春摄）

6月9日，在河北沧州青县八极拳训练基地，拳师向俄罗斯青少年示范八极拳招式。 近日，20多名热爱中国传统武术的俄罗斯青少年，来到“武术之乡”河北省沧州市参加武术夏令营，向中国拳师学习八极拳，感受中国传统文化的魅力。 新华社发（傅新春摄）

6月9日，在河北沧州青县八极拳训练基地，拳师向俄罗斯青少年讲解八极拳招式。 近日，20多名热爱中国传统武术的俄罗斯青少年，来到“武术之乡”河北省沧州市参加武术夏令营，向中国拳师学习八极拳，感受中国传统文化的魅力。 新华社发（傅新春摄）

6月9日，在河北沧州青县八极拳训练基地，俄罗斯青少年在拳师的指导下练习八极拳。 近日，20多名热爱中国传统武术的俄罗斯青少年，来到“武术之乡”河北省沧州市参加武术夏令营，向中国拳师学习八极拳，感受中国传统文化的魅力。 新华社发（傅新春摄）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)