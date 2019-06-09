2019俄罗斯“中国旅游文化周”开幕式在莫斯科举行

人民网莫斯科6月7日电（李明琪 实习生 陈尔瑜 陈效坤）由莫斯科中国文化中心、中国驻莫斯科旅游办事处、浙江省文化和旅游厅及北京首都航空公司等联合举办的2019俄罗斯“中国旅游文化周”开幕式暨“美丽中国”文化旅游品牌推介会6日在莫斯科隆重举行。俄联邦旅游署国际合作局副局长福明·弗拉基米尔、莫斯科市旅游委员会酒店业局局长季赫年科·阿列克谢、俄中友协第一副主席库里科娃、浙江省文化馆副书记王全吉等出席活动开幕式并致辞。来自俄罗斯各旅游协会、航空公司、各大旅行社以及媒体代表200余人出席活动。

活动现场布置了风情摄影、水印版画、结艺作品和农民画。现场还向嘉宾展示了非遗传统手工技艺精品。舞蹈《烟雨江南》、《采茶舞曲》、婺剧折子戏《美猴王》和戏曲《天女散花》等节目贯穿活动全程，令在场嘉宾感受到深厚的中国文化韵味。

莫斯科中国文化中心副主任夏光远介绍，这次由莫斯科中国文化中心与驻莫斯科旅游办事处联手举办的 “2019莫斯科中国旅游文化周”活动将涵盖旅游推介、展览展示、文艺演出、民族音乐会、文化大师班、讲座、文化体验与互动等多种形式活动。以期更加全面地展现真实、立体的中国。他希望更多的俄罗斯朋友能到中国去亲自品鉴具有五千年积淀和传承的传统中国文化。

中国驻莫斯科旅游办事处主任王小霞表示，此次活动作为全球联动举办“中国旅游文化周”组成部分，以“文化和旅游融合发展”为核心，以“美丽中国”为主题，以“超乎想象的中国”为口号，旨在通过旅游推介和人文交流重点讲好当代中国故事，加大中国文化旅游宣传推广力度，加深俄罗斯旅游企业和俄罗斯民众对中国文化旅游产品的了解，提升中国国际旅游目的地的吸引力，扩大俄罗斯赴华游客源市场。

推介会现场上，中国驻莫斯科旅游办事处和衢州代表团分别就“千年运河”、“海丝之旅”、“江南水乡”、“世界遗产”等线路和浙江衢州主题旅游进行了推介。

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