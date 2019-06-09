中俄旅游学院第二届“一带一路”中国文化节在莫斯科成功举办。

人民网莫斯科6月7日电（李明琪）当地时间4至5日，为庆祝中俄建交70周年，促进“一带一路”框架内中俄文化交流与文旅融合，由浙江旅游职业学院和俄罗斯国立旅游与服务大学共同举办的中俄旅游学院第二届“一带一路”中国文化节在莫斯科成功举办。本次中国文化节框架内囊括美食节、武术节、戏剧节以及“美丽中国”旅游展。活动参与者包括来自俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、印度、斯里兰卡等国家的百余名学生。此外，中国驻俄罗斯大使馆教育处向活动发来贺电。

美食节上，来自中国的烹饪大师们展示了高超的中餐烹饪技艺，并现场进行了精湛的萝卜雕刻表演。一道道具有中国特色的美食和栩栩如生的仙鹤雕刻让在场的俄罗斯师生得以直观了解博大精深的中国烹饪文化。

从事武术专业教学20多年的太极大师向莫斯科警察大学的师生现场展示了太极的修身养性和强身健体特色。

之后，俄罗斯学生用汉语表演的中国非物质文化遗产《白蛇传》与中国留学生用俄语表演的民间传说《黄晓》都博得了观众的阵阵掌声，将活动现场气氛推向了高潮。此外，两国学生还共同完成了中国书法与俄罗斯舞蹈表演。

文化节期间，中国文化和旅游部驻莫斯科旅游办事处面向俄罗斯国立旅游服务大学等多所高等院校进行了“美丽中国”主题图片展及旅游宣传推广活动，以向俄罗斯高校师生展示“一带一路”框架下的有特色文化内涵的中国旅游。

俄罗斯国立旅游与服务大学校长费杜林表示，近年来，两国文化交流的规模、层次和水平不断提升，此次活动在中俄建交70周年的大背景下极大增进了俄罗斯高校师生对中国文化和旅游的了解，进一步加深了中俄两国民间文化、旅游交流。

据悉，2017年11月2日，浙江旅游职业学院和俄罗斯国立旅游与服务大学在莫斯科正式设立了中俄旅游学院，这是中俄两国在旅游职业教育领域的首个合作办学机构。两年来，中俄旅游学院致力于用中国旅游教育标准为俄罗斯培养高素质的旅游和服务人才，促进中俄教育和旅游文化的交流和融合。学院至今共招收了36名俄罗斯等“一带一路”沿线国家学生。

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