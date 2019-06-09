“美丽海南”2019中国旅游文化周在尼日利亚中国文化中心举行

人民网阿布贾6月7日报道（记者 姜宣） 当地时间6日，“美丽海南”2019年中国旅游文化周在尼日利亚首都阿布贾中国文化中心拉开帷幕，活动以“中国超乎你的想象”为主题，通过旅游文化产品推介、非物质文化遗产展示及图片展等方式，向尼日利亚民众展现了海南国际旅游旅游岛的建设成就和魅力。

驻尼大使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大表示，2019年中国旅游文化周活动在中国文化和旅游部指导下已经在世界各地40多个国家举办，此次“美丽海南”来到尼日利亚，对于介绍中国传统文化、推介海南旅游资源起到了很好的作用，并为两国旅游、文化产业合作提供了重要契机。

海南省旅游和文化广电体育厅社会文化处处长兼海南代团团长肖晖简要介绍了海南基本情况，以及国际旅游岛国家战略10年以来的建设发展状况。他表示，海南正全面推进旅游消费领域开放，积极培育旅游消费新热点，大力提升服务质量和国际化水平，致力于将海南打造成为业态丰富、品牌集聚、环境舒适、特色鲜明的国际旅游消费中心。并通过发展旅游产业，开发旅游产品，使海南成为热带滨海休闲首选的旅游目的地。

尼日利亚国家旅游发展组织理事长特别助理奥迪·阿努姆巴表示，尼日利亚旅游文化资源众多，潜力巨大，旅游文化产业创造了大量就业，而且增长速度越来越快。政府将出台旅游文化产业计划，鼓励旅游文化产业投资，开发旅游文化资源，进一步为社会经济发展做出贡献。

尼日利亚国家艺术与文化理事会理事长奥卢塞贡·伦赛维表示，有幸作为尼方代表参加5月在北京举行的亚洲文明对话大会，感受到了文化旅游事业在世界东方正在蓬勃发展。尼日利亚特别重视与中国的旅游文化交流，通过此次活动，联邦信息文化部、国家艺术与文化理事会将派团前往中国海南，进行旅游文化产业交流和职业技能培训。

本次活动主要展示了黎族手工藤编、传统纺染织绣、椰雕和熏香（沉香）手工制作等传统工艺，并介绍了来自椰岛的茶叶、服饰、工艺品等特色产品，让人目不暇接，流连忘返。

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