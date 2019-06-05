中俄合拍大型系列纪录片《这里是中国》第二季开播

人民网莫斯科6月5日电 （记者暨佩娟、屈佩）6月3日，中俄合拍大型系列纪录片《这里是中国》第二季开播仪式在俄罗斯首都莫斯科举行，来自中俄两国政府机构、主流媒体等各界代表共约150人出席。

纪录片《这里是中国》是中共中央宣传部、国务院新闻办公室“纪录中国”传播工程重点项目，由北京中视雅韵文化传播中心和“今日俄罗斯”电视台联合制作而成。2017年该纪录片第一季播出后，引起巨大反响，该片已成为“中俄媒体交流年”的标志性成果。

中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖在致辞中表示，中俄联袂打造大型系列纪录片《这里是中国》，是双方媒体积极响应两国元首号召、深化交流合作的实际行动。在习近平主席即将对俄进行国事访问之际举办纪录片第二季的开播仪式，对于进一步增进两国人民相互了解和友谊、推动中俄媒体和人文领域交流合作具有重要意义。

据介绍，第二季计划推出12集，每集时长约26分钟，将通过镜头向俄罗斯民众多角度地展示中国传统文化和自然风貌，聚焦中国经济社会发展成就。纪录片将于近期在中国国际电视台、“今日俄罗斯”电视台等中俄主流媒体播出。

开播仪式现场，墙上悬挂的电视里，反复播放着纪录片里中国高铁的画面。“‘今日俄罗斯’电视台进行的收视率市场调研表明，俄罗斯人对中国的高铁、移动支付等前沿科技很感兴趣。但他们更好奇的是，中国人为什么有这么多幸福感？为此，我们在第二季里讲述了车间工人等6个普通中国人的平凡故事，让俄罗斯民众感觉到，中国人和他们有着相似的喜怒哀乐，也在为自己和家人的幸福努力，两国民众的心就能贴得更近。”北京中视雅韵文化传播中心总裁陈波亚对人民网记者介绍说。

摄制组历时60多天，连续走访了北京、天津、重庆、湖北十堰、江苏常州等11个省市。“没有中国伙伴的专业协助，我们不可能顺利完成拍摄。共同拍摄记录片，是两国媒体合作的一种自然方式。”俄罗斯“今日俄罗斯”电视台执行总编辑阿列克谢·尼科洛夫对人民网记者强调，“以一个外界陌生人的视角来拍摄中国，给观众提供更多客观信息，让观众从不认识它，到逐渐适应它，习惯它。这样逐步走近的过程十分美妙，可以带给观众不同于游客的深度观察体验。”

中俄两国已经举行了四届“中俄媒体论坛”，并于2016年和2017年成功举办“中俄媒体交流年”。中国驻俄罗斯大使李辉表示，希望两国媒体保持合作势头，不断提升合作水平和拓展合作领域，为推动中俄全面战略协作伙伴关系发展、两国重大战略项目对接合作以及国际话语权体系建设做出更大贡献。

俄罗斯总统办公厅第一副主任格罗莫夫致辞说，今年是中俄关系中的重要一年。非常高兴看到两国关系达到前所未有的高度。俄中双方已就举办媒体论坛达成共识。双方在媒体合作方面取得的成绩有目共睹，并获得了很高评价。《这里是中国》纪录片就是一个很好的证明。

开播仪式上，中俄双方还交换了该片第三季合作协议文本。联系渐趋密切，合作不断延伸。“媒体合作能让民众更了解对方国家接地气、生活化的一面。”俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·马洛佐夫对人民网记者说，“《劳动报》与中国多家媒体保持着合作关系，我们的相互了解正在不断加深。”

俄罗斯《莫斯科共青团报》国际部高级编辑安德烈·亚斯拉夫斯基认为，两国媒体要担负起向民众传播对方国家信息的责任，通过新闻互换、人员互访等形式，以加深对彼此的了解，探讨进行更紧密的合作。“曾有中国记者来‘今日俄罗斯’电视台进行为期三天的访问，参观我们制作新闻的模式，今后，期待更多这样的互访。”尼科洛夫说。

当天，“看见中国之美”主题图片展同时举行。大厅两侧，图片架整齐伫立，港珠澳大桥、洋山港、北京天坛、浙江乌镇、湖南张家界、福建土楼……色彩斑斓的中国地方文化，拼接成中国文化的全景。在欧式水晶铜灯放射出的暖黄亮光中，东西方文化交相辉映，别有一番风情。

青山环绕，柔波微荡，吊脚楼高低错落立于水边，倒影摇曳——俄罗斯《莫斯科共青团报》国际部高级编辑安德烈·亚斯拉夫斯基仔细端详着眼前这幅《湖南凤凰古城》。

“这幅图片生动描绘了中国土家族的风土人情，仿若童话中的仙境。凤凰这个小城已经走进我的心，真想现在就飞去那儿看看。这让我想起习近平主席曾说过的一句话：‘一花独放不是春，百花齐放春满园’。俄罗斯也是一个多民族社会，有着丰富多元的文化。”安德烈·亚斯拉夫斯基对人民网记者说，“我去北京时，一位中国朋友曾告诉我，北京是中国这棵‘大树’上的一片‘树叶’，只有走访中国的不同城市和乡镇，感受各地的山川河流，才能触摸到中国这棵‘大树’的脉搏。”

俄罗斯塔斯社社长谢尔盖·米哈伊洛夫告诉人民网记者，塔斯社一路见证了中俄友好的故事，习近平主席和中国也一直是塔斯社新闻报道的重点内容。今年，塔斯社将举行“中俄建交70周年”图片展。

不少与会人士都表示，俄罗斯和中国始终保持着密切互动，期待中俄两国领导人在莫斯科举行会面。《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊差说：“我们期待普京总统和习近平主席的再次会面给我们带来新的惊喜和灵感。”亚斯拉夫斯基对记者强调：“两国领导人之间有着神奇的化学反应，对两国关系发挥了非常积极的促进作用。相信此访之后，两国关系将会越来越亲密。”

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