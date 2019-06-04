中兴社会责任活动助力南非通讯人才培养

人民网约翰内斯堡6月4日电 （王磊）南非当地时间31日下午，中兴通讯南非公司对金山大学（Witwatersrand University）通讯专业学生奖学金捐赠仪式在约翰内斯堡如期举行，中国驻南非大使林松添，经济商务参赞赵中屹，中兴南非公司总经理周涛及管理团队、金山大学师生代表和中外媒体代表等40余人出席。

中兴通讯作为全球领先的综合通讯方案解决方案提供商，一直将支持当地社区技能发展、转移和培训视为关键，致力于帮助南非跨越数字产业发展鸿沟。本次与金山大学合作设立专项奖学金项目，以资助在通讯专业学习的品学兼优的优秀学子，助力南非通讯人才培养。

林松添大使对本次的奖学金项目表示肯定，并赞扬中兴公司过去十多年在助推南非电信产业发展、通信人才培养、服务回馈当地社会等方面做出的突出成绩和贡献。同时，林大使表示，中国政府和企业高度重视帮助非洲进行人才培养，这才是真正帮助非洲国家提升产业竞争力和自主可持续发展能力的事情。

中兴南非子公司总经理周涛表示，中兴通讯愿意以本次奖学金项目为起点和契机，继续深化与当地高校合作，在技术合作研究、人才培养等方面做出贡献。在未来，中兴南非公司不仅为学生提供奖学金，对于成绩优异的学生还将获得在中兴南非的工作机会。

金山大学校长Adam Habib教授也指出，我们身处在经济全球化的时代，越来越多的中国企业也参与其中。很高兴能与中兴通讯合作，并希望未来能够与更多的中资企业开展产学研合作，为南非乃至非洲的经济发展贡献力量。

中兴通讯自2006年在南非开展业务以来，一直通过资助教育，医疗保健，技术和技能开发方面的合作伙伴关系，履行其在南非的企业社会责任。多次与南非政府部门一道向南非的贫困地区中小学捐赠电脑、笔记本、书包等各类学习和生活用品，并通过2018年底与其重要客户帮助开普敦妇女儿童中心筹建多媒体中心。

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