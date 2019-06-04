人民网路易港6月3日电（记者 李滢嫣） 近日，来自潍坊的风筝、天津的歌舞表演、大连的特色小吃和非物质文化遗产……在有着“天堂原乡”之称的非洲岛国毛里求斯引发了热烈关注。时值中国传统佳节端午前夕，5月26日至6月2日，中国驻毛里求斯大使馆、毛里求斯中国文化中心联合毛里求斯艺术和文化部等共同举办了“2019毛里求斯中国旅游文化周暨第14届龙舟节庆典系列活动”。活动期间，主办方通过向毛里求斯人民介绍中国地方特色文化、展示中国地方旅游资源，拉近了中毛民心，增进了两国友谊。

5月26日，“2019毛里求斯中国旅游文化周暨第14届龙舟节庆典系列活动”的首场——“彩鸢翩跹——潍坊风筝展及文化互动体验活动”在毛里求斯西部城市弗利康弗拉克举办。傍晚时分，在人群的欢呼声中，一面百米长龙风筝在位于毛里求斯西海岸的弗拉克海滩上空缓缓升起。这面风筝由潍坊代表团从中国带来，经由毛里求斯艺术和文化部长鲁蓬与中国驻毛里求斯文化参赞松燕群的共同“点睛”，在天空中一字排开，气贯长虹。

随后，毛里求斯民众、当地华人华侨与中国驻毛里求斯外交官们也纷纷拿出自己的风筝放飞于天空中。据悉，“彩鸢翩跹——潍坊风筝展及文化互动体验活动”包括潍坊风筝扎制培训、风筝展览、文创产品展示、风筝主题创意服装秀、潍坊旅游宣传片放映等。通过活动，毛中友谊在交流中得到了升华。

“今年是新中国成立70周年。在此之际，能在毛里求斯的舞台上为非洲朋友们表演让我深感自豪。” 来自天津的青年舞蹈演员吴正正对记者如是说。5月31日晚，“美丽天津”中国旅游文化周剧场演出在毛里求斯晋非合作区举行。来自天津的艺术团携手毛里求斯中国文化中心武术队的学生们为当地人民奉上了一场精彩的视听盛宴。艺术团此次赴毛演出的节目经过精心编排，颇具天津特色。在演出前，剧场屏幕上播放的天津城市宣传片让现场观众对天津这座美丽的滨海城市瞬间充满了向往。

“毛里求斯多元文化和谐共存，中国文化是其中的重要组成部分，有着悠久的历史和深厚的底蕴。”毛里求斯文化部长鲁蓬在接受记者采访时表示，此次中国旅游文化周系列活动加深并细化了毛里求斯人民对中国城市和地区的美好印象。

6月1日，在毛里求斯中国文化中心举办的大连金普新区非遗、美食、旅游展上，来自大连金州的陶瓷手工技艺、金州剪纸、金州鸟虫篆刻、辽南面塑等让前来观展的来宾们大开眼界。毛里求斯代总统沃亚普里在收到了以自己形象制作而成的辽南面塑、品尝了中国的粽子后，激动地表示，“我一定要去中国看看”。

作为“2019毛里求斯中国旅游文化周暨第14届龙舟节庆典系列活动”的压轴，6月2日，在毛里求斯路易港举办了“龙舟节”活动。本届“龙舟节”吸引了来自印度洋地区的7支代表队及来自中国的天津师范大学龙舟队参赛。正午时分，似火的骄阳挡不住当地民众的观赛热情，在此起彼伏的“加油”声中，天津师范大学龙舟队脱颖而出，摘取比赛桂冠。毛里求斯海岸警卫队代表队以及罗德里格斯岛代表队分获第二、第三名。比赛结束后，参赛队员们在路易港的蔻丹广场上喊起了“友谊第一，比赛第二”的口号，并跳起了欢快的舞蹈。

毛里求斯同中国建交以来，在文化交往与旅游方面互动频繁。1988年，中方在毛里求斯建立了海外第一个中国文化中心。两国文化演出团组互访频繁。毛里求斯也是唯一一个将春节定为法定假日的非洲国家。2013年，两国签署全面互免签证协定。目前，两国已开通香港、上海、成都、广州至毛里求斯的直航航线。2016年12月，毛里求斯大学孔子学院正式揭牌。这两年，毛里求斯学习汉语人数不断增加，汉语教学、汉语考试的规模和影响也越来越大。

“此次活动圆满成功。”鲁蓬用刚学会的中文对记者表示，在新中国成立70周年之际，祝愿毛中友谊地久天长！（完）

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