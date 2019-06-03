中国驻加尔各答总领馆举办端午龙舟文化节

人民网新德里6月3日电 （记者苑基荣）中国驻加尔各答总领馆与当地侨界社团“印华文化发展协会”6月2日在加尔各答游船度假村隆重举办2019年端午龙舟文化节活动。

中国驻加尔各答总领事查立友、印度西孟邦政府灾害管理及民防事务部长兼邦议员可汗、印度联邦院议员哈克、印度体育局东部地区分局局长戈因迪、西孟邦妇女事务委员会委员费尔南德斯、比丹市警察局局长阿格瓦尔、印度吉万集团董事长普拉卡什、全印华侨华人协会会长陈耀华、中资企业商会代表张成利，以及侨界、中资企业、大中院校、媒体、总领馆全体外交官和当地民众等共1500余人参加。

在龙舟赛现场，5支由当地侨界青年组成、训练有素的队伍一边喊着整齐的口号，一边合着击鼓的节奏全力划动刻有“中国制造”字样的龙舟，你争我赶，在岸边围观人群的欢呼助威声中迅速抵达终点。随后还举行了精彩的舞狮表演和专场文艺演出。丰富多彩的文化活动吸引了大批当地民众和摄影爱好者围观拍照，欢呼喝彩声此起彼伏。现场还设有中式美食摊位，粽子、包子、蒸饺等让人们在一饱口福中领略中华美食文化。

查总领事为获胜的“龙王朝”和“金凤凰”两支队伍颁发奖杯奖牌，同时为中国城地区成绩优异的侨界和印度中学学生代表颁发奖品，鼓励他们再创佳绩。

查总领事在致辞中表示，今年是中华人民共和国成立70周年，70年来中国人民在中国共产党领导下谱写了国家发展和民族振兴的壮丽诗篇，对中国道路、理论、制度和文化以及中华民族的美好明天愈加自信。印度人民也迎来第70个共和日，同样在为国家的未来努力奋斗，相信刚刚结束的大选将成为印度经济社会发展的新起点。中印同为世界文明古国，当今快速发展的同时也面临不少共同挑战。习近平主席在亚洲文明对话大会上指出，应对共同挑战既需经济科技力量，也需文化文明力量，提出坚持相互尊重、平等相待等四点主张，和中国愿同各国开展亚洲文化遗产保护行动等系列具体计划。相信中印日益密切的高层等各领域交往将为中印人文交流和务实合作注入新动力，推动中印关系取得更多更大成果，造福两国人民。

可汗部长等嘉宾分别致辞，表示很高兴通过参加该节庆活动增加了对中国传统文化的了解，也很高兴看到中国侨社积极融入当地社会并做出重要贡献，感谢中国总领馆的精心组织和一直以来为印东对华关系所做大量工作，愿与中方共同努力推动印中友好交流与合作开花结果。

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