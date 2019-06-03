首届难民儿童艺术展在北京举行

人民网讯 2019年6月1日，联合国难民署与悦·美术馆合作，在北京798艺术区举办了首届主题艺术展，旨在引起人们关注世界各地流离失所儿童的需要和希冀。

此次艺术展名为“追希望的人”，是798艺术区大规模儿童节展览的一部分。展览汇集了来自全国各地的一千五百余件儿童艺术作品，包括数百件困境儿童的作品。

全世界有近七千万人被迫流离失所，他们逃离战争、暴力和迫害。其中约有两千五百万人是难民，半数以上是儿童。

“当冲突发生时，这些儿童从家庭、学校和社交网络中被连根拔起。他们的童年猝不及防地暂停，他们不得不提前成熟起来。”联合国难民署驻华代表西旺卡·达纳帕拉说。

“尽管身处逆境，但真正令人震惊的是我们从这些孩子身上看到的坚韧，他们面对逆境的勇气，以及他们对更美好未来的永不妥协的希望。他们没有放弃。这应该鼓励我们所有人——我们也不要放弃他们，要竭尽全力帮助他们。”他补充道。之后，达纳帕拉感谢中国政府和人民为联合国难民署帮助全世界难民所提供的支持。

通过展示100多张图片，“追希望的人”艺术展还原了非洲、亚洲、拉丁美洲和中东地区流离失所者和难民儿童的处境。展览展示了联合国难民署及其合作伙伴如何通过提供救生援助、社会心理帮扶，文娱活动和教育来满足难民儿童及其家人的需求。

这些照片还清楚表明，投资难民儿童的未来有助于重建他们的生活，并在他们安全返回家园时重塑他们祖国的未来。

谈及与联合国难民署的艺术公益合作，悦美术馆馆长王飞跃说：“艺术是反映社会问题的有力媒介。它超越国界、语言和政治，提醒我们人类命运休戚与共，鼓励我们为追求更伟大的使命而努力。我希望这次艺术展是一个开始，通过长远的合作来提高人们对全球难民问题的认识。”

“追希望的人”艺术展将持续展出至7月1日。

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)