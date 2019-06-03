泰国清迈举办首届国际涂鸦节

人民网清迈6月2日电（记者孙广勇）泰国北部城市清迈于5月31日至6月2日举办首次国际涂鸦大赛。来自泰国、中国、韩国等国的100多位涂鸦艺术家到场实地创作，用他们天马行空的创造力，在街头为民众创作了一幅幅色彩斑斓，风格迥异的艺术品。

本届国际涂鸦节在位于清迈市中心的清迈“精彩”市场(Jing Jai Market)、清迈尚泰商场等地举行，来自世界各地的涂鸦艺术家即兴创作，在大型建筑和普通房屋的墙壁上绘制涂鸦作品。连日来，“精彩”市场、尚泰商场热闹非凡，不少国内外游客好奇地围观一个个手持喷漆罐的青年人在墙壁上喷洒色彩，欣赏各国艺术家带来的色彩斑斓的艺术成果。

经过3天的创作，在“精彩”市场几百米的墙壁上，太空、海洋、传奇人物……各种鲜活的形象一个接一个地出现在大家眼前，风格迥异的各式涂鸦为城市平添一景，一幅幅色彩艳丽、形象生动的画作在清迈街头浮现。主办方泰国尚泰集团表示，在接下来的一个月内，主办方将邀请各国艺术家继续创作，为清迈增添艺术氛围，为游客带来视觉盛宴，形成清迈的“城市风景”。未来这些作品将成为年轻人打卡、体验时尚的网红地点。

高耸叠翠的素贴山，静静流淌的美萍河，金光流彩的大佛寺，风景秀丽的美斯乐，这一切的美好都凝固在泰北的慢时光里。清迈小城及泰北地区独有的小清新让人流连忘返，成为了众人向往的旅游圣地，每年有近200万中国游客到访清迈及周边地区。

“此次国际涂鸦节将进一步提升‘泰北玫瑰’清迈的文化品位，丰富艺术内涵，将清迈打造为充满文化韵味的国际都市。越来越多人认识到，艺术是一种软实力，这些艺术品可以吸引人们来了解清迈、来感受清迈的历史文化，欢迎更多的中国游客来到清迈。”尚泰集团市场部首席执行官披猜说。

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