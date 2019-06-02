“中国旅游文化周”在墨西哥举行

人民网墨西哥城6月1日电 （记者 刘旭霞） 6月1日，“中国旅游文化周”首场主题性宣传活动---墨西哥中国文化中心脸书超级粉丝见面会在参与墨西哥城友好城市博览会的中国展馆举行。该博览会于5月31日至6月16日在查普尔特佩克公园举办。

中国驻墨西哥祝青桥大使来到场馆与墨西哥粉丝和观众亲切交流并合影留念。他表示，中国和墨西哥同为发展中国家和新兴经济体，在当今世界充满不确定性的情况下，中墨两国加强包括旅游文化在内各方面合作的重要性进一步凸显，不仅给两国人民造福，更是给世界增添更多确定性和稳定性。

作为超级粉丝的艾克多·坎波斯对记者说：“我一直被中国的古老文化和优良传统深深吸引，如今更是对中国的创新科技表示赞叹。” 艾克多表示，他已经去过中国两次，而每次都有不一样的惊喜，今后还会寻找更多途径探索中国之美。

在“中国旅游文化周”框架内，墨西哥中国文化中心脸书账号自3月至今已连续发布包括今年旅游宣传片“超乎想象的中国”等一百多个有关中国和各省市旅游和文化内容的视频，获得近50多万次播放。目前中心主页脸书粉丝超过5万，超级粉丝66人。

在博览会期间，中国馆将以“中国旅游文化周”为主题围绕“庆祝新中国成立70周年”、“文旅融合”等主题举办一系列活动。此外，中国驻墨西哥大使馆和墨西哥中国文化中心还将以此博览会为平台与航空公司和旅行商合作举办“美丽中国”形象宣传和旅游推介活动，并在墨部分城市巡展“天地与人 谐然共生——美丽中国图片展”。

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