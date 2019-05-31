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肯尼亚蒙内铁路迎来通车两周年

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万宇摄影
万宇摄影
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来源：人民网-国际频道  2019年05月31日21:21

人民网内罗毕5月31日电 (记者万宇)连接肯尼亚东部港口城市蒙巴萨和首都内罗毕的蒙内铁路31日迎来通车两周年。

在内罗毕国际机场附近的内罗毕新火车站，记者看到现代化的火车站装饰着彩色气球，一派喜庆气氛。当天早晨出发的列车缓缓驶入终点。大批旅客从电梯鱼贯而出，不少人在车站前自拍留念。

乘客泰特斯正在火车站前拍照，他对记者说，“我是今天八点从蒙巴萨出发的，中午就到了内罗毕，真是太方便了，车厢非常舒适，有空调，一点也不觉得累。”他唯一觉得不太满意的是车上的食品价格太贵。

车站进站口悬挂着英文标语“感谢两年旅程与你同行”，不仅有当地民众，还有不少欧洲游客准备进站乘车。

在售票区记者看到，近三天的车票不是售完就是所剩无几。在售票厅一角还有自动取票机，输入手机号和订票号就可以打印出票，不过暂时无法在机器上购票。

火车站外，摩的和出租车热情揽客，不少人见到记者高呼“你好！”车站附近是近年来兴起的工业区和物流仓储区。

蒙内铁路全长约480公里，于2017年5月31日正式通车。这是肯尼亚独立后首条新建铁路，由中国路桥工程有限责任公司承建，全线采用中国标准。同时，蒙内铁路也是海外首条采用“中国标准”全方位运营维护的国际干线铁路。

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(责编：贾文婷、杨牧)
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