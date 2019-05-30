“发现一个超乎想象的中国”

5月29日，2019“中国旅游文化周”开幕式在泰国曼谷举行。此次“中国旅游文化周”是由中国文化和旅游部携手几十个省（区、市）文化旅游厅（局）共同举办的一项全球联动的主题活动，将于5月下旬至6月底在全球34家海外中国文化中心和19家驻外旅游办事处举办各类文化和旅游交流活动200多场，阐发中国精神、描绘中国风貌，展现真实、立体、全面的中国。

在曼谷中国文化中心举办的开幕式上，首先播放了《中国，超乎你的想象》旅游宣传片，中国的美丽景色和深厚文化打动了所有中外嘉宾。泰国旅游协会会长塔纳蓬说：“中国之美、青海之美超乎想象。作为旅游业从业者，我很幸运有机会多次前往中国，泰国旅游行业协会将带动更多泰国人去感受中国之美。”

泰国国家旅游局东亚处处长瓦乍南表示，很多泰国民众都希望能至少去一次中国旅游，“美丽中国”宣传片会让泰国民众期待多去几次中国，因为有很多神奇的东西等待我们去探寻。

当日，还举办了“青海旅游文化推广周”活动，向泰国民众推介青海省雄浑壮美的自然风光和独特厚重的文化底蕴。青海湖烟波浩淼，三江水源远流长，昆仑山横空出世，可可西里神秘莫测……环绕展厅四周的近40幅精美图片展览，凸显了青海雄浑壮美的自然风景和独特厚重的人文情怀。讲解员图文并茂地为中泰嘉宾铺展开来一幅瑰丽的青海精品旅游线路图。

几位泰国学生围在青海湖图片前，激动地对记者说：“以前只听说过“美丽中国，大美青海”，今天才真正感受到“大美青海”的内涵，青海是中国长江、黄河和澜沧江（湄公河）的发源地，雪山与高原湖泊密布，太美了！一定要去那里看一看。”

“青海旅游文化推广周”上既有青海风光摄影展、精品旅游线路推介会，也有民族服饰展示、民族歌舞表演等，多侧面展现“大美青海”以及高原人民的热情好客。青海省文化和旅游厅副厅长吕霞表示，希望通过推介活动，让更多的泰国民众认识青海，了解青海，走进青海，感知青海高原神秘久远的历史和多元多彩的文化。

中国和泰国是友好邻邦，双方在“一带一路”各领域合作不断深化和发展，两国文化和旅游领域合作日益密切。2018年，赴泰中国游客突破一千万人次，泰国是目前中国公民出境游的第一目的地。中国驻泰国大使馆文化参赞常禹萌表示，中泰两国合作一直发挥着“文旅融合”理念的引领作用。此次旅游文化周活动也是中国、青海对泰国朋友发出的盛情邀请。曼谷中国文化中心主任顾洪兴表示，中心将陆续为泰国民众带来更多精彩的青海文化和旅游相关活动，提升青海旅游国际知名度，推动青海民族文化走进泰国，提供泰国赴华旅游目的地新选择。

晚上，在曼谷中国文化中心举办的青海民族歌舞演出吸引了很多当地民众观看。开场群舞《大美青海欢迎您》以汉、藏、回等多个民族为代表，展现出高原人民的热情好客。男声独唱《我爱您中国》以高亢嘹亮的唱腔抒发出青海人民对于祖国的热爱和美好生活的向往。晚会最后，演员们走下舞台，牵起在场观众的手、欢乐地跳起了象征丰收、喜悦和团结的锅庄舞，将整场晚会推向高潮。

“中国旅游文化周”得到泰国媒体广泛关注，《曼谷邮报》《泰叻报》、电视八台等主流媒体都进行了报道，有媒体表示：“每位访问中国的游客都能够发现一个超乎想象的中国。”泰中记者协会会长猜瓦对本报记者说：“泰中两国有上千年的友谊，密切的文化交流将进一步深化两国友好关系。通过旅游和人员往来，可以把中国的美丽和人民的好客带回泰国，也把泰国人民的友好带到中国，促进两国关系不断向前发展。”（人民网驻泰国记者 孙广勇）

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