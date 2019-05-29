第15批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队顺利通过联合国年度装备战备能力核查

人民网喀土穆5月29日电 “你们的主装备性能良好、保养充分，自我维持能力完全满足作战要求及任务需要，我向你们顺利通过此次核查表示热烈的祝贺。”当地时间5月28日，联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）主核查官格瑞斯女士，代表核查组对中国第15批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队给予了高度评价。至此，该分队所有装备器材均达到联合国规定标准，顺利通过了抵达任务区后的第二次核查。

自本月14日以来，由联非达团8名官员组成的核查组，对部署于苏丹法希尔、尼亚拉、格洛地区的中国工兵营区，开展了细致的装备核查。核查期间，在认真听取了分队有关情况的介绍后，工作组对照核查清单，通过走访车场、哨位、库室等场所，采取看、数、听、问、测等方式，对分队所属的车辆装备、武器弹药、安防设备、营房设施、通信器材、医疗器械及福利设施等24类万余件装备器材数质量进行了全面系统的清查，并对各工程机具操作手的实际作业能力进行现场考评。其间，整洁的外观、良好的性能、齐全的配套以及熟练的操作，均给核查官们留下了深刻印象。经核查，分队各营区所属装备物资器材均符合联非达团全部规定标准，工程人员作业水平达到了相关技术要求。

联合国装备核查通常每季度进行一次，主要对出兵国所提供主要装备和自我维持装备能否满足维和要求进行综合评估，是联合国向出兵国政府所提供维和设施、装备予以经济补偿的依据。此外，作为每半年组织一次的装备战备能力核查，核查过程中，工作组在完成普通核查项目的基础上，还会对分队各类车辆及工程装备的作业性能和操作手的技术水平进行的全面检查，确保分队各任务点具备遂行任务所需的各项能力。据了解，为高标准通过此次核查，中国第15批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队对所有装备进行了全面整修，累计修复工程机械35台次，确保了装备性能始终处于良好状态。

（第15批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队熊家磊、杨邦照供稿）

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