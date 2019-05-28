第十五届中华缘大赛在韩国举行

人民网首尔5月28日电 （记者 马菲）以“新中国成立70周年——中国的过去、现在和未来”为主题的“龙庆峡杯”第十五届中华缘大赛25日在韩国国会议员会馆举行。

今年是中华人民共和国成立70周年，参赛者通过演讲、演出等多种形式，用中文来表达他们对“新中国成立70周年——中国的过去、现在和未来”这一主题的理解与展望。

晋级本届大赛决赛的有27组共75名选手，他们分别由韩国首尔、仁川、釜山、光州、安阳、济州岛、浦项、龙仁等全韩各地的上百所高中、中文学院等机构的推荐，并经预选赛脱颖而出。选手们参与了PPT演讲、配音、特色演出等多个奖项的角逐。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞王鲁新在致辞中表示，2018年，韩国参加汉语水平考试的人数超过了11万人，位居全球应试人数首位。教育交流在促进中韩友好关系发展过程中发挥了重要作用。希望中华缘大赛能够继续提高赛事水平和品牌影响力，让更多学习爱好中文的大朋友和小朋友们参与进来，“以汉语为桥梁，以中文为纽带”，以汉语比赛促文化传播，以文化传播促中韩间理解，加强交流与沟通，增进共识与合作，为中韩两国友好发展培养更多的文化使者，为打造中韩利益共同体、责任共同体和命运共同体，更好造福两国人民多做贡献。

韩中文化友好协会会长曲欢表示，在历史长河中，中韩两国各界人士通过语言文化交流建立深厚友情促进友好的故事俯拾即是。大赛之所以命名为中华缘大赛，正是希望大赛不仅止于选拔中文语言人才，更希望把大赛做成一个中文能力和中国文化知识的竞赛活动，通过大赛培养层出不穷的中韩通，使大赛成为中韩文明对话的一个窗口 。

本次大赛还特设中国文化体验区和演出环节，让参赛者和到场观众不仅通过中文感知中国，而且能够通过视觉、触觉、味觉等体验来了解中国传统文化。

中华缘大赛自2005年开始每年举办的，旨在进一步深化韩中文化交流，促进两国相互理解，培育通晓中国和中文的全球化专门人才。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)