驻尼日利亚使馆携手中企赴首都阿布贾郊区“儿童节”前送温暖

人民网阿布贾5月25日电（记者 姜宣） 24日，位于尼日利亚首都阿布贾郊区奥罗佐村尼新闻文化部文化产业与技能培训中心内摩肩接踵，熙熙攘攘，由中国驻尼日利亚使馆主办，中国文化中心及四达时代尼日利亚公司协办的“儿童节”送温暖活动在这里举行进行，驻尼使馆文化参赞兼中国文化中心李旭大，尼新闻文化部文化产业与遗产司司长丽兹·伊娃马蒂、预算计划部国际合作司副司长西蒙·依列乌马，四达时代尼日利亚公司总裁张军旗等出席，奥罗佐小学学生及附近村民数百人参加了活动。

李旭大表示，此次来到奥罗佐的使命是传递中国对尼日利亚人民的友谊。他说，过几天就是儿童节了，驻尼使馆在这样特殊的日子前为孩子带来了节日礼物，看到孩子们很高兴，我们也真的感到幸福。他勉励孩子们努力学习，将来成为中尼文化的使者，中尼关系的建设者。

张军旗代表四达时代为奥罗佐村捐了赠电视机和投影仪。他表示，目前“万村通”项目进展顺利，全尼1000个村庄中已经完成了超90%，其它的村庄也在抓紧施工，预计5月底将全部完成，数百万人将能够观看到各种免费或资费极低的电视节目。

丽兹表示，感谢中国驻尼使馆、中国文化中心及四达时代集团为当地社区送来了书包、书籍、文化用品及电视，人们将通过这些可以近距离接触世界，这里的社区也将因此变得更好。

西蒙表示，2年前尼日利亚与中国签署了“万村通”项目，尼日利亚一国就占了该项目在全非洲的10%，不仅如此，去年尼中又签署了“一带一路”合作谅解备忘录。近年来，在“一带一路”指引下，中国为尼日利亚兴建了阿卡铁路、阿布贾新航站楼、莱基深水港等众多大型项目，实实在在地造福了尼日利亚和尼日利亚人民。

与中国的“六一”儿童节不一样，尼日利亚的儿童节是5月27日。此次活动共为奥罗佐村小学捐赠了150只书包以及足球、篮球等体育用品，绝大部分的孩子也是第一次背上了书包。小穆萨一见到记者，便马上高兴地展示出她的新书包与铅笔盒。当几家记者联合采访她，希望她能多说一点自己的感受时，小小的她只会一遍又一遍重复着“我很开心”。

活动期间，由于培训中心没有电，村子里闻讯却立即送来了2台发电机；简陋的设备没有音乐放国歌，中尼双方就用热情饱满的歌声来清唱自己的国歌。活动结束后，人们久久不愿散去，孩子们也还在彼此热情讨论着自己的书包与文化用品。

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