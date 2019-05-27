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泰国旅游局在南奔府举办“骑行泰国”活动

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自行车爱好者从南奔府出发。
自行车爱好者从南奔府出发。
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来源：人民网-国际频道  2019年05月27日07:25

人民网曼谷5月26日电（记者 孙广勇）泰国国家旅游局举办的“骑行泰国 感受二线城市”活动5月26日在北部的南奔府举办，该系列活动计划每月举办一次，让来自世界各地的自行车爱好者，在泰国的55个二线城市骑行自行车，参观各地风景、感受泰国文化。

在南奔府的骑行活动中，来自泰国和其他国家的自行车骑手骑行35公里，参观南奔府的主要旅游景点，近距离感受当地文化。骑行中，既有平坦宽阔的公路，也有羊肠崎岖的小路，不同的路线有不同的风景、不同的感受，不仅能欣赏沿线风光、体验不同文化，还加深彼此之间的友谊。骑行活动中，还举办了帮助社区发展的相关活动，包括向社区和孤儿院捐赠物资等。

泰国政府十分注重发展地方基层经济。在发展基层地区经济上，旅游业被泰国政府寄予厚望，希望通过建设基础设施、发展乡村旅游、开发特色产品等，吸引游客到基层体验传统生活方式、购买当地特色产品，增加基层民众收入，减少经济发展差距。

泰国国家旅游局制定了促进基层地区旅游发展的政策和措施。除了曼谷、清迈、帕塔亚等著名旅游地外，正在推动游客到55个二线城市旅游，包括素可泰、南邦、达叻、夜功、沙敦等地，因为这里既有自然风光、又有传统民俗等游客喜欢的因素，以使旅游业惠及更多的地区和民众，带动整体经济发展。

在这55个二线城市中，既有著名历史古迹和风景名胜区，还有热带雨林、俊秀青山等自然景观，是游客亲近自然追求健康的好地方，对于各国游客具有特别的吸引力。

骑自行车旅游作为一种外出游玩方式，既可锻炼身体，又能欣赏景色，或在山林小憩，或于古迹驻足，轻松悠闲，越来越受到游客欢迎。在南奔府举办的骑行活动中，既有10岁的孩子，还有70岁的老人，这群自行车爱好者来自各行各业，他们对自然的热爱令人感动。

从曼谷赴南奔府参加骑行活动的猜瓦告诉记者，骑自行车游览泰国，不仅可以参观历史古迹，还可以走向乡村，深度体验传统生活。骑自行车旅游可以结交朋友、锻炼身体，可以亲近大自然，追求一种更有利于身心健康、愉悦心情的生活。

泰国国家旅游局局长育塔萨对记者说：“泰国政府一直对中国游客十分重视，中国连续七年是泰国第一大旅游客源国。近年来，赴泰中国游客自由行的占比不断上升，目前达68%。在二线城市，旅游配套设施正在不断完善，我们尤其要做好在新的旅游景点对中国游客的服务，保障旅游安全、维护合法权益。欢迎更多中国游客到泰国的二线城市旅游，深度体验泰国文化和风俗。”

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(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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