乌兰巴托中国文化中心组织图书义卖活动

人民网乌兰巴托5月25日电（记者 霍文）由乌兰巴托市政府办公厅、“支持读者2021计划”、“图书文化世界”非政府组织共同主办，主题为“孩子是蒙古的未来”的乌兰巴托第25届图书节23日至25日在苏赫巴托广场举行，来自蒙古国家通讯社、蒙古作家协会、蒙古中央儿童图书馆、世界书店等百余家单位和个人展出各类图书，吸引众多乌兰巴托市民前来购书。

乌兰巴托中国文化中心在本次书展中组织了图书义卖活动，义卖所得款项全部捐赠给正在北京治疗的蒙古国患儿恩赫玛拉勒。义卖活动中所有图书均以优惠价格出售，售书款由购买者亲手投入捐款箱内，活动结束后捐赠给恩赫玛拉勒的父母，用于其治疗所需费用。

此次书展中，乌兰巴托中国文化中心为蒙古国读者精心准备了中蒙双语《蒙古族通史》（绘画本），英文版《中国文化艺术系列丛书》，以及多种中蒙、中英和汉语拼音版儿童读物，以满足不同年龄层次读者的需求。其中由中国驻蒙古国大使馆组织翻译的蒙文版《红楼梦》《西游记》《水浒传》等中国古典文学名著受到乌兰巴托市民的青睐。

据了解，乌兰巴托中国文化中心展位丰富的图书种类和精彩的图书内容吸引了蒙古国大量读者，共计售出各类图书80余册（套）。许多来书展参观的朋友看到义卖活动十分感动，专门来捐款奉献爱心，表达对蒙古国患病小朋友的支持和祝福，并祝愿恩赫玛拉勒小朋友早日康复。

蒙古国家大呼拉尔（议会）主席赞登沙塔尔、教科文体部部长巴特尔比力格、乌兰巴托市长阿玛尔赛汗和多位蒙古国文化界名人以及社会各界人士、普通市民千余人出席了23日的开幕式。

(责编：刘叶婷、杨牧)