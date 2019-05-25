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中国尼日利亚共建“一带一路”侨界座谈会在驻拉各斯总领馆召开

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侨界座谈会现场（西非华文报供图）
侨界座谈会现场（西非华文报供图）
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来源：人民网-国际频道  2019年05月25日16:02

人民网5月25日电（记者 姜宣，特约通讯员 雷虹） 24日，中国尼日利亚共建“一带一路”侨界座谈会在中国驻拉各斯总领事馆举行，驻尼日利亚大使周平剑，驻拉各斯总领事储茂明、副总领事管仲奇以及拉各斯侨界人士共约40人与会。

刚到拉各斯就职履新不久的总领事储茂明表示，感谢侨界对总领馆一贯的支持，总领馆也将一如既往践行“以人为本，外交为民”理念，认真听取侨胞建议，积极履行职责，为侨胞提供优质高效的领事服务。他指出，拉各斯是在尼华侨华人聚集地，当前在尼侨胞要抓住新机遇，围绕国家发展战略，为中尼共建“一带一路”牵线搭桥，携起手来共同打造中尼命运共同体。

周平剑表示，当前是中尼关系面临全面快速发展的重要时期，在尼侨胞要深化合作，持续创新，除了贸易、基建等传统经贸合作外，还应在农业、加工制造业和服务业等行业上加强合作。希望侨界能够一如既往，携手同心，继续发挥桥梁纽带作用，共商共享共建‘一带一路’，共同推动两岸关系和平发展，为实现祖国和平统一和中华民族伟大复兴贡献力量。

会上，拉各斯华助中心副主任、尼日利亚中国投资发展促进会会长刘长安，尼中商贸企业协会会长、拉各斯华星艺术团团长倪孟晓和尼华侨华人妇女联合总会会长、山东商会名誉会长周君等多位侨领踊跃发言。刘长安表示，面对未来的挑战，身在海外的华人也会团结一致，相信祖国统一和民族复兴的目标一定能够实现。

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(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)
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