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驻尼日利亚大使周平剑就中美经贸摩擦等向阿布贾大学师生发表演讲

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驻尼大使周平剑在阿布贾大学演讲（驻尼使馆供图）
驻尼大使周平剑在阿布贾大学演讲（驻尼使馆供图）
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来源：人民网-国际频道  2019年05月25日11:08

人民网阿布贾5月24日电（记者 姜宣） 23日，中国驻尼日利亚大使周平剑访问阿布贾大学，会见校长迈克尔·乌马莱·阿迪库，并就中国国情、中尼关系、“一带一路”和中美经贸摩擦等向该校400余名师生代表发表演讲。

关于中美经贸摩擦，周平剑表示，中美11轮经贸磋商未能达成协议，根本原因是美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求，责任完全在美方。挑起贸易争端的是美国，不是中国；打响加征关税第一枪的是美国，不是中国；反复操弄极限施压的还是美国，不是中国。中方所作所为完全是针对美方无理行径的反制，纯属自卫反击。中方这么做，既是为了捍卫自身的合法正当权益，也是为了维护多边主义和自由贸易体制。

周平剑指出，简单认为美国在中美贸易关系中“吃亏”的看法，不科学、不专业。美方声称中方破坏协议，意在混淆视听、转嫁责任。立场倒退、违背承诺的帽子绝对扣不到中方头上。所谓中国“强制技术转让”是凭空捏造的。中国同各国开展的相互投资和技术转让是市场主体自愿合作的结果，本质上是一种双赢合作。美方出于政治目的，泛化国家安全概念，滥用国家力量不择手段地蓄意抹黑和打压特定的中国企业，完全违背了市场规则和公平原则，不光彩、不公正，也不符合美方自身利益。中美经贸磋商只能沿着相互尊重、平等互利的正确轨道前行，这样才有成功的希望。

周平剑表示，中国经济一直保持平稳增长，呈现积极向好势头。美国的贸易保护主义措施会对中国经济造成一定影响，但完全可以克服。我们有信心、有能力抵御任何外部风险和冲击。加征关税解决不了任何问题，发起贸易战只会损人害己。对于贸易战，中国不想打、不愿打，但也绝不怕打。希望美方能够听一听国际社会的理性和正义呼声，早日认清形势，回归正轨，同中方相向而行，争取在相互尊重的基础上达成一个互利双赢的协议。这不仅对中美两国有利，也是国际社会的普遍期待。

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(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)
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