网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

尼日利亚通信部携手中企与本地企业就卫星领域合作召开新闻发布会

【查看原图】
NextTV总经理马力克（右一）讲话（姜宣 摄）
NextTV总经理马力克（右一）讲话（姜宣 摄）
12345
来源：人民网-国际频道  2019年05月25日09:28

人民网阿布贾5月24日电（记者 姜宣） 23日，尼日利亚通信部围绕尼日利亚通信卫星有限公司（以下简称尼星公司）与中国长城工业集团有限公司（以下简称长城公司），以及NEXT TV 公司围绕卫星应用等方面，在首都阿布贾尼星公司总部召开新闻发布会，尼通信部部长阿布杜拉希姆·什图、尼星公司总经理阿比姆波拉·阿拉莱、NEXT TV公司总经理马力克·易卜拉欣王子、长城公司尼日利亚代表胡世凯与会，尼当地40余家媒体参加了发布会。

发布会主要介绍了NEXT TV公司与尼星公司、长城公司合作下的商业运营情况，不仅为尼日利亚在卫星应用领域培养了许多年轻的科技人才，还为尼日利亚人提供了丰富的卫星电视节目。发布会宣布，该公司开始利用尼星1号为客户提供服务。

什图对长城公司与NEXT TV协助尼星公司开发卫星应用表示感谢，期待与长城公司就后续卫星继续合作。他指出，在几个电视运营商中，NEXT TV 是唯一用尼自己的卫星——尼星1号转播的，真正实现了该星的商业价值，真正打造了尼日利亚人民自己的电视，这是尼日利亚的骄傲。此外，中国公司将在尼本土投资生产机顶盒，将会带来更多就业机会，也将为中企与尼企合作开辟新的模式。

阿比姆波拉表示，NEXT TV将通过尼星1号覆盖大部分非洲国家，让非洲所有的人都能看得起电视，这不仅将会给电视带来革命性的变化，还会给不同年龄段的应用和服务带来革命性的变化。

马力克表示，中国为尼日利亚打造了世界上最先进的卫星之一，这为尼市场带来了巨大创收的可能性。NEXT TV的成功运营为尼卫星的后续应用打下了良好的基础，下步公司将全力支持长城公司与尼星公司在更多卫星领域上的合作，NEXT TV将利用好卫星手段，把非洲文化带到世界各地，并将把其他文化引入到非洲来，特别是中国文化。

胡世凯表示，尼星公司作为长城公司在海外的第一个商业客户，长城公司在2007年为其发射了第一颗通信卫星（尼星1号或称1R星）。随着尼日利亚与中国“一带一路”倡议的签署，中尼合作更加广泛深入，长城公司将此次项目作为“投建营一体化”试点工程，加强与尼方的再度深入合作，下步公司将全力为尼星及NEXT TV提供力所能及的技术支持，为推进更广泛领域的合作筑牢根基。

目前，长城公司与尼星公司已经签署了框架性协议，双方正就下步尼星2号和尼星3号的发射与运用展开积极磋商。若进展顺利，届时尼日利亚将会拥有更先进的通信卫星，覆盖范围将更广，商业用途前景将更广阔。

长城公司是中国航天科技集团有限公司全资子公司，创建于1980年，是中国政府授权的提供商业发射、卫星系统以及从事空间技术合作的商业机构，主要致力于中国航天国际化发展，是航天产品及服务的系统集成商。

NEXT TV公司于2018年由科吉州马力克王子投资创办，主要从事卫星电视节目及通信信号传送，目前正在开发用于卫星电视的节目及配套设施，以及商业运行，旨在打造真正属于尼日利亚人民自己的卫星电视。

分享到：
(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜