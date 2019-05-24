中蒙合作农机采购项目交机仪式在乌兰巴托举行

人民网乌兰巴托5月23日电（记者 霍文）蒙古国使用中国优买贷款实施的“一带一路·发展之路”农机设备采购项目交机仪式23日在乌兰巴托举行，中国驻蒙古国大使邢海明、经济商务参赞宋学军、蒙古国食品农牧业与轻工业部长乌兰、国务秘书扎木巴勒策仁、项目实施方雷沃重工副总常嘉茂和蒙方官员、农户代表、媒体等百余人出席。

邢大使祝贺中蒙两国农机设备采购合作项目三期顺利交机。他说，近年来，中方大力支持蒙古国基础设施建设和重大民生项目，促进蒙古国经济社会发展。这次使用中国优买贷款实施的农机合作项目顺利交机，将为加快蒙古农牧业现代化，推动两国农牧业领域合作发挥积极作用，也将增进蒙古民众的福祉，是中蒙两国人民深厚友谊的体现。希望项目实施单位雷沃重工高度重视产品质量，努力做好售后服务，为中蒙两国关系发展作贡献。

乌兰部长在致辞表示，近年来中国为蒙古农牧业发展提供了大量支持和帮助，蒙方对此非常感谢。现在正值蒙古春耕开始的时节，来自中国的农机设备及时到位，将大大加快春播进度，相信今年蒙古农牧民的收成会更好。今天使用中方优买贷款购置的农机设备顺利移交蒙方，是蒙古“发展之路”战略同中国“一带一路”倡议对接的重要成果。

常嘉茂副总致辞说，雷沃重工将牢记使命，不负中蒙两国政府和人民的期望，坚持对产品高标准、高质量、严要求，让蒙古用户用上放心可靠的现代化机械设备，做好售后服务业务，为“一带一路”倡议与“发展之路”战略对接和蒙古农业现代化作出贡献。

蒙古国当地农机用户代表说，从中国购买的农业机械设备质量可靠，性能优良，是蒙古农户种植畜牧的好帮手。希望能和雷沃重工等中国企业扩大合作规模，让越来越多的蒙古农户用上中国农机，提高收益，改善生活。

据介绍，使用中国优买贷款农机设备采购项目累计向蒙方提供797台套大型拖拉机和联合收割机，该项目实施企业为雷沃重工股份有限公司，在中国国内和国际市场享有较高知名度，其产品也得到各国用户普遍好评。目前，雷沃重工已累计向蒙古出口1.8万台套农机设备，并在蒙古建立了完备的售后服务站和配件中心。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)