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舞剧《赵氏孤儿》感动韩国民众

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中国歌剧舞剧院大型经典舞剧《赵氏孤儿》在首尔演出。记者马菲摄
中国歌剧舞剧院大型经典舞剧《赵氏孤儿》在首尔演出。记者马菲摄
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来源：人民网-国际频道  2019年05月24日13:07

人民网首尔5月24日电 （记者马菲）悠扬婉转的音乐、跌宕起伏的剧情、曼妙翩跹的舞姿、震撼人心的场面。中国歌剧舞剧院大型经典舞剧《赵氏孤儿》22日和23日在首尔举行两场演出，为韩国民众呈现了精彩的视听盛宴。

舞剧版《赵氏孤儿》改编自元杂剧《赵氏孤儿案》，讲述了晋国贵族赵氏因奸臣陷害而遭灭门，程婴为保全赵氏孤儿和全城婴儿的性命，牺牲了自己的亲生骨肉，从此走上了一条信守承诺、舍生取义的漫长道路。

整部舞剧用肢体语言展现出程婴接受托孤时的“一诺千金”、牺牲至亲骨肉的“义薄云天”、抚养孤儿长大的“孤心血泪”和终生保护孤儿的“行为敬仰”，因此又称“一义孤行”。舞剧《赵氏孤儿》向观众们诠释了“生死”与“忠义”，传递了中国忠、孝、信、义的传统理念。

“此次是中国歌剧舞剧院第二次赴韩演出《赵氏孤儿》。去年10月份我们在韩国首次演出了这部舞剧，受到韩国观众的热烈欢迎和高度评价。”中国歌剧舞剧院副院长唐莹在接受记者采访时表示，“赵氏孤儿”已被很多艺术形式搬上舞台，而舞剧形式尚属首次。舞蹈不同于话剧、戏曲及电影，要表现出《赵氏孤儿》的剧情及情感冲击绝非易事。

舞剧《赵氏孤儿》总导演李世博向记者表示，该舞剧在创作上运用了中国古典舞“拧、倾、圆、曲”传统身法对接现代艺术手段，在音乐上用了交响乐的编排方式，同时又加入了古筝、编钟、古琴等中国传统乐器。观众将在视觉和听觉方面都会感到非常浓重的中国色彩和中国情感。

唐莹表示，近年来，中国歌剧舞剧院的舞剧团足迹已经遍布五大洲很多国家。包括《赵氏孤儿》、《昭君出塞》、《孔子》等剧团的知名舞剧频繁前往各国访问演出，受到当地的热烈欢迎，促进了各国间的文化交流，增进中国与世界各国人民之间的了解和友谊。

在22日晚上的演出中，韩国观众全情投入到精彩跌宕的剧情之中，许多人都留下了感动的泪水。演出结束后，掌声和欢呼声经久不息。

“我今天是带着女儿一起来看这部舞剧的，这也是我第一次观看中国舞剧。”宋女士向记者表示，作为妈妈，自己对其中的很多剧情都感同身受，好几次都泪湿眼眶。舞台上的中国演员们非常专业，演出绝美，令人震撼。”

演出结束后走出剧场的赵显九向记者表示，虽然演出全程没有一句台词，但演员们的艺术表现力和情感表现力都非常强。“在观看过程中，我已完全被舞台上的演员们带入到了那种情境之中，能深深感到一种凄切和悲痛。这真是一次令人感动和难忘的艺术体验。”

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(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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