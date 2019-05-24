第五届中美省州长论坛在美国肯塔基州举行

人民网列克星敦5月23日电（记者张梦旭）当地时间5月23日，第五届中美省州长论坛在美国肯塔基州列克星敦开幕，来自中国重庆、陕西、江西、甘肃的省（市）长或副省长，美国肯塔基州、田纳西州、华盛顿州、科罗拉多州、密歇根州的州长或副州长以及两国经商界人士等约400人出席论坛，就经贸合作、教育文化、先进制造业、基础设施建设和投资以及电子商务与跨境贸易等话题展开讨论。

中国人民对外友好协会会长李小林在开幕式致辞说，中美两国间目前已建立277对友好省州和友好城市。今年是中美建交40周年，40年来两国关系虽经风雨，但始终前行，在此时举办第五届中美省州长论坛具有特殊的重要意义。衷心希望中美双方握牢合作大势，凝聚友好之心，汇集省州之力，为中美关系下一个40年谱写精彩篇章。

中国驻美国大使崔天凯在致辞中说，当今世界，任何国家都不可能关起门来一枝独秀。中国将继续在开放中谋求发展，在同各国合作中实现共赢。中美关系属于两国人民，中美关系的未来要由两国人民来定义。我们期待中美双方在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，携手推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

肯塔基州州长马修·贝文表示，中美两国的GDP总额占世界的40%。中美省州长论坛让两国州与省、企业与企业、人民与人民之间的沟通和交流更加顺畅。中国是肯塔基州重要合作伙伴，中资企业在肯塔基州为当地创造了约9000个就业岗位。当前中美之间存在一些分歧，相信本着互相尊重和理解的态度对待彼此，这些分歧终将得到解决。

重庆市市长唐良智在致辞中说，今年是中美建交40周年，在这个重要节点召开第五届中美省州长论坛，为双方提供了交流互鉴、合作共赢的机会与平台，将密切两国友好省州关系，筑牢两国关系的根基。

在会场上，两国省州之间还就一系列合作项目举行了签约仪式。参会的两国企业家代表也广泛交流，探讨未来合作的机遇与空间。

本次论坛为期3天，由中国人民对外友好协会、美国全国州长协会，肯塔基州政府承办，美国中国总商会协办。自2011年至今，中国人民对外友好协会与美国全国州长协会通力合作，先后在美国犹他州、中国天津市、美国华盛顿州和中国四川省成功举办四届论坛，并在中国北京和美国洛杉矶举办两次对话会及见面会，为中美地方交流合作搭建了良好平台。

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