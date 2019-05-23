“联黎部队为拥有中国维和军人而感到骄傲！”

人民网开罗5月23日电（记者周輖）5月，黎巴嫩边境某地，野花漫山遍野，洋溢着夏日的气息。而就在一年前，这里还随处可见“雷区危险”标识，充满威胁。前不久，中国第17批赴黎巴嫩维和部队多功能工兵分队扫雷官兵安全顺利完成了此处地雷的清排任务让这片危机四伏的土地重归和平与安宁。

赴黎一年来，分队官兵高标准完成各项维和任务，为维护南黎地区和平稳定作出了巨大贡献，赢得联合国、联黎及当地各界广泛赞誉。分队官兵全部获得“联合国和平荣誉勋章”。

“蓝线”扫雷屡破纪录：每一次进雷场，都是上战场

“蓝线”，联合国为黎巴嫩和以色列划定的临时停火线，因沿线布满蓝桶而得名，也因埋有数十万地雷而被视为“死亡地带”。

自2006年以来，中国维和官兵就一直在这条“蓝线”上与死神搏斗。第17批赴黎维和部队多功能工兵分队扫雷的官兵中，86%为90后，95%的人是第一次上雷场。

“第一次排雷，我比想象的还要紧张。”去年6月11日，作业手陈忠洪排除了执行任务以来的第一颗地雷，“上雷场不像平时训练，没有错了重来的机会，一个小小的失误可能就是一次雷场事故。” 陈忠洪所言不假，雷场情况复杂，每一个动作都必须小心翼翼、慎之又慎。

“报告组长，已作业到最小雷距，但未发现信号源！”去年8月10日，官兵们在某雷场作业时遇到了一枚“遗失地雷”，现场气氛立刻变得紧张起来。

在雷场中，已发现的两枚地雷之间的最小距离称为“最小雷距”。当作业手作业到最小雷距还没有发现信号源，就可能出现地雷“移位”、地雷深度超出探雷器感知范围，或者是被动物乱窜引爆等不明情况。

接到报告后，作业一组副组长沙玛世格迅速来到作业手的位置，再次检查现地情况，要求作业手按照“遗失地雷”要求进行全面挖掘。雷场土质坚硬，不到20分钟，作业手刘浪浑身衣服都被汗水湿透了。经过官兵们3个多小时的接力挖掘，终于在前进1米后，于地下近40厘米处发现了一块地雷引信残片，这个深度已经超出探雷器的感知范围。看到地雷引信残片，现场的作业人员都如释重负，脸上终于露出了笑容。

经过一次次与死神较量，官兵们累计安全高效清排雷区7080平方米，安全发现并销毁地雷1410枚、未爆弹2枚，单批次扫雷首次突破千枚，超过前15批扫雷数量之和，同时也创造了最快时间通过扫雷和排爆资质认证、最短时间上雷场、最快时间排除首枚地雷等多项纪录，被联合国地雷行动协调中心业务主管誉为“世界上最好的扫雷队伍”。

建筑施工精益求精：每一项新任务，都是高标准

“中国维和官兵展现了真正的职业精神和热情，我为有你们这样的维和部队感到自豪。”2018年7月，在分队官兵建成的多功能弹药销毁场竣工仪式上，联黎部队副司令希瓦拉姆的发言热情洋溢。

这项工程是分队官兵抵达黎巴嫩后的首个施工项目，施工地点距离黎以边境线不足200米，土质坚硬，机械无法展开。仅仅两个月，靠人工锹镐作业，分队官兵开挖、装运、回填土石2310多立方米，高标准完成了建设任务。不少战友手上、肩上磨出了血泡，但始终没有人叫苦叫累。

首战告捷，官兵们又紧锣密鼓投入了尼泊尔营的施工任务。这也是一块难啃的硬骨头：官兵要在营门口架设两层100米蛇腹型铁丝网围栏、调整20米的T型墙、加高4格沙箱墙。

为了节省作业时间，连长许双全便带领一个作业组在尼泊尔营住下。针对施工难点，作业小组反复论证、试验。彼时，正是酷热的夏季，当地白天气温达到40多摄氏度，现场尘土飞扬，风夹杂着灰尘往耳朵、眼睛和鼻孔里钻，经汗水一搅，官兵们个个灰头土脸、成了泥人。

由于尼泊尔营缺水不能洗澡，官兵们只能在每周回营区拉给养物资时，方可轮换1人回营区洗澡。即便面对如此艰苦环境，大家没有一个人打退堂鼓，高标准完成了施工任务。竣工当天，尼泊尔友军不停地竖着大拇指，说着：“China,Good!”

一年来，分队负责建筑施工作业的20余名官兵，先后完成5大项10余个点位24小项施工任务，构建围栏260米、T型墙40块，平整场地6200余平方米，挖填土石方量4300余平方米，每一项任务都始终坚持一流标准，体现专业、打造精品。

人道援助广受赞誉：每一个受益者，都是活口碑

自部署以来，分队在开放一级医院的同时，在周边村庄开设了3个医疗点，坚持每周为当地村民进行义务巡诊。每次巡诊都会被围得水泄不通，看病的看病、拿药的拿药。一年来，分队官兵累计巡诊120余次，义诊3290人次，医务人员凭借精湛的技术和优质的服务受到当地居民交口称赞，被当地居民称为“最可爱的东方朋友”。

去年8月19日，分队官兵在首个“中国医师节”，组织开展“敬佑生命、大爱无疆”义诊活动，为当地居民进行体检、诊断、诊疗，取得良好效果。“中国维和官兵帮助我们排除了大量地雷，还免费为我们治病，感谢他们为我们所做的一切，希望中黎友谊长青。”驻地辛妮亚村村长卡塞姆·莫森曾动情地说道。

“没钱看病就找臂上有红旗的军人。”简简单单的一句话，是对分队官兵极大地信任和认可。去年8月30，分队官兵在营区医院接诊了一个双下肢浅II度烧伤的小女孩玛利亚。来到医院时，玛利亚已经出现了感染的迹象,分队一级医院院长张雷雷迅速对小女孩进行了诊治。经过连续15天的精心治疗，玛利亚终于恢复了健康，脸上绽放出美丽的笑容。

原来，玛利亚的家庭条件比较差，负担不起昂贵的医药费，玛利亚的妈妈听说中国军人免费看病，才带着玛利亚赶了很远的路来到中国维和部队求助。

一年来，分队官兵在高标准完成各项维和任务的同时，还充分利用国际维和平台，与联黎部队、黎巴嫩军政各界及驻地居民开展多领域交流活动30余次，夺得联黎乒乓球2019年度公开赛男单冠军、羽毛球男双冠军等多项第一，积极传播中国文化、外交方针、改革建设发展成就，展现新时代中国军人风采，获得各方一致好评。

“中国维和官兵在扫雷工作以及持续对当地民众和其他出兵国提供协助中贡献卓著。”现任联黎部队司令科尔说:“联黎部队为拥有中国维和军人而感到骄傲！”（张贵杰、尹博、黎钟扬参与采写）

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