英国女王到访伦敦一超市 首次学习使用自助结账机 

人民网讯 据英国独立电视台报道，当地时间5月22日中午，英国女王伊丽莎白二世到访位于伦敦考文特花园的百年老牌连锁英佰瑞超市（Sainsbury’s）。超市工作人员向女王展示了如何使用自助结账机，93岁的女王饶有兴趣地观察了这项新科技，然后好奇地问该超市经理达米安·科克兰：“如果有人不付钱就离开了，那可怎么办呢？”。女王还回忆起英国历史上食物供给困难的那段黑暗时期。据悉，当天是英佰瑞超市品牌创建150周纪念日。（刘晓琰）

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