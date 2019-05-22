人民网荷兰蒂尔堡5月22日电（记者 任彦） 5月21日，中荷双方在荷兰南部城市蒂尔堡布拉邦特场站举行隆重的中欧班列发车仪式，庆祝“蓉欧快铁”蒂尔堡线路开通三周年。正在率团访问荷兰的四川省委书记彭清华、荷兰基础设施与水资源管理部安全与铁路部部长皮特·洪德宾克、荷兰北布拉邦省省长代表、经济和国际事务总司长马克·格劳德曼斯、中国驻荷兰大使馆经济商务参赞张国胜和蒂尔堡市市长西奥·维特林斯等嘉宾共同为班列发车剪彩。

此次班列为成都开行中欧班列以来的第3500列，也是蒂尔堡线路开通后的第750列。该趟班列满载来自荷兰、法国、西班牙等地的红酒、啤酒、奶粉、矿泉水、汽车零配件、汽车整车等货品，途经荷兰、德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国进入中国境内，15日后抵达成都国际铁路港。

“现在蒂尔堡与成都之间每周往返班列数量达6列，已形成往返稳定运行的格局。” 运营该专线的荷兰合作伙伴、ＧＶＴ物流集团总经理罗兰德·弗布拉克对人民网记者说，“中欧班列使荷兰和中国的经贸联系更加紧密，给荷兰以及周边欧洲国家带来巨大发展机遇。”

“蒂尔堡凭借其独特的地理优势和友好的营商环境成为欧洲重要的物流中心，蒂尔堡至成都中欧班列的开行使蒂尔堡的这一地位更加凸显。”维特林斯在致辞中表示，蒂尔堡是荷兰第七大城市，不仅是荷兰重要的水路和公路物流枢纽，而且依托邻近的欧洲大港荷兰鹿特丹港、比利时安特卫普港和德国杜伊斯堡港成为欧洲重要物流中心之一，特斯拉、可口可乐、戴尔、联想等多家跨国企业都在该市设立西欧分拨中心。

彭清华在致辞中表示，“一带一路”倡议提出后，四川省积极响应，2013年从成都开出首趟中欧班列。中欧班列的开行构建起亚欧物流新通道，已成“一带一路”倡议标志性成果，可谓是“一带一路”沿线上的“钢铁驼队”。经过6年多的发展，目前从成都出发的中欧班列连接25个境外城市和14个中国城市，开行频次最稳定，运输时效最优，连续三年稳居全国中欧班列开行量第一位。荷兰是欧洲重要门户，中荷两国是“一带一路”建设天然合作伙伴。

当天，成都国际铁路港投资发展有限公司在活动现场与鹿特丹港务局和GVT物流集团签署《跨大西洋海运与中欧班列（成都）联运合作备忘录》。备忘录的签署是中欧班列(成都)深入实施“蓉欧+”战略的进一步举措，也是拓展国外三级节点、丰富海外网络、延伸辐射区域的新尝试，旨在通过海铁公多式联运的方式延展班列线条，打通跨海、跨新亚欧大陆桥运输的新通道，为进一步发挥中欧班列通道作用奠定良好基础。

“今天签署的合作备忘录，将整合蓉欧铁路的陆路运输优势以及荷兰的海运优势，将蓉欧铁路的运输能力辐射到北欧、非洲乃至南北美洲。这是对中国“一带一路”倡议以及欧盟“联通欧亚”战略的创新应用，无疑将给沿线国家的贸易带来新的机遇。”张国胜表示。

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