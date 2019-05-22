“青年艺术+”优秀作品海外巡展韩国站开幕

人民网首尔5月22日电 （记者马菲）“青年艺术+”优秀作品海外巡展——韩国站21日在首尔中国文化中心开幕。

本次展览展出了21位中国青年艺术家的29件作品，内容涵盖油画、水墨、雕塑、版画等艺术类型。中国青年艺术家应用不同语境、角度和呈现方式，通过艺术作品表达对历史、自然、社会与当代价值的全新思考，展示勇于突破和超越创新的精神活力。

中国驻韩国使馆公使衔参赞王鲁新在开幕式上致辞时表示，文化艺术体现了人们的精神追求和审美境界，体现了时代赋予艺术家的人文思想和社会责任，而青年朝气蓬勃，锐意创新，是中韩文化的继承者、发扬者、开创者，是中韩友谊的希望与未来。今年是中国五四运动100周年、韩国三一运动100周年，也是中韩建交27周年。五四运动的纪念日五月四日也是中国的青年节。在这样一个深有意义的契机里，希望通过此次活动，展示中国青年艺术家的艺术风貌，加强与韩国社会各界，特别是文化艺术界人士的交流与合作，进一步增进两国人民相互了解，加深交流互鉴，共同开创中韩友好合作的崭新未来。

韩国美术协会黄顺奎副理事长在致辞中对“青年艺术+”优秀作品海外巡展——韩国站的开幕表示热烈祝贺，并对“青年艺术+”系列展览活动的成功模式给予高度评价。他表示，中韩两国都非常重视对青年艺术家的培育与扶持，希望今后更多举办交流活动，给予青年艺术家展现自己、交流互鉴的机会，激励青年艺术家们在艺术创作的道路上不断发展。

本次活动的策展人姬忠鹏代表参展的中国青年艺术家发表致辞。他对活动主办方以及来自韩国社会各界的积极支持和鼓励表示感谢，希望通过本次展览，架起沟通的桥梁，让更多的韩国观众了解中国当代青年艺术，为增进中韩两国青年艺术家之间的相互了解和友谊产生多种形式的互动和链接，为推动中韩人文交流不断深入发展，发挥积极作用。

开幕式活动前，策展人姬忠鹏为现场观众做了题为《中国青年艺术家发展现状及扶持机制》的讲座，图文并茂地阐述了中国青年艺术家群体的艺术特点、代表人物、倾向分类以及扶持类型，并以“青年艺术+”推广计划为例介绍了中国青年艺术发展推广的具体措施。

为了实现中国青年艺术家与现场观众的深入互动，首尔中国文化中心首次在活动中增加了观众抽奖与速写环节，由中国青年艺术家为获奖观众和中韩嘉宾代表现场速写作品，受到观众热烈欢迎。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)