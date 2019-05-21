埃及中国商会举办第五届“斋月慈善月活动”

人民网开罗5月20日电（记者 曲翔宇 周輖）2019年5月20日，埃及斋月之际，埃及中国商会与埃及共同发展协会联合再次举办“斋月慈善月活动”，向埃及民众发放斋饭和礼盒。中国驻埃及使馆经商处韩兵公参、埃及中国商会卞士远会长出席活动开幕式并与中资企业代表一起为埃及民众发放斋月礼盒和斋饭。埃及共同发展协会向埃及中国商会颁发了“荣誉纪念牌”，并为参加活动的中资企业颁发了荣誉证书。此次中国商会捐赠斋饭4500份，45家会员企业捐赠斋月礼盒1790份，价值合计约25.3万元人民币。活动将持续15天，覆盖开罗、吉萨、法尤姆、贝尼苏韦夫、阿斯旺等地。

埃及共同发展协会主席哈娜女士对埃及中国商会历年对埃及斋月慈善活动的支持和中资企业对埃及人民的友好表示感谢，希望慈善活动能够增强中埃两国人民之间的友谊。

韩兵公参表示，慈善活动是中资企业在埃积极履行社会责任的具体行动之一，对中资企业在埃主动融入并回馈当地社会，通过投身慈善事业等方式积极履行社会责任的行为予以充分肯定。

卞士远会长表示，踊跃参与本次慈善活动表明中资企业主动融入当地社会、履行社会责任的意识不断加强。商会未来将继续同包括埃及共同发展协会在内的相关机构合作，发挥自身优势，立足埃及实际，积极履行社会责任，促进民心相通，为构建中埃命运共同体贡献力量。

中资企业自2015年首次举办斋月慈善月活动，今年为连续第五届，此次活动捐赠规模和参与人数均为历届最高，斋月慈善活动已经成为中资企业在埃的传统慈善活动。

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