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2019全国科技活动周·外国专家科学讲堂在京启动

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外国专家科学讲堂暨VIPKID外国专家科普公益课堂启动仪式现场。科学技术部国外人才研究中心供图
外国专家科学讲堂暨VIPKID外国专家科普公益课堂启动仪式现场。科学技术部国外人才研究中心供图
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来源：人民网-国际频道  2019年05月20日21:52

人民网北京5月20日电（记者李琰）2019全国科技活动周·外国专家科学讲堂暨VIPKID外国专家科普公益课堂启动仪式,20日下午在中国人民革命军事博物馆举行。科学技术部引进国外智力管理司、科学技术部国外人才研究中心、天津国际生物医药联合研究院、北京大米未来科技有限公司（VIPKID）等机构负责人出席活动。启动仪式由《国际人才交流》杂志副总编辑徐庆群主持，来自北京市八一学校、陈经纶中学嘉铭分校的约200名师生参与了活动。

今年科技活动周的主题是“科技强国，科普惠民”。改革开放40多年来，中国的科学普及事业有了长足的发展，在观念理念、方式方法等方面有了很大提升。科学家参与科学普及的积极性也越来越高，科普的重要性已经成为广泛共识。举办外国专家科学讲堂和VIPKID外国专家科普公益课堂，邀请世界知名科学家和中国学生进行科普互动，不仅有力推进国际合作交流，促进科技人才培养，全面提升民众科学素养；同时，青少年朋友通过外国专家科学讲堂与大师们互动，激发了其科学文化知识的求知欲，开拓了学生们的科技视野和接触到更多科技创新理念。

来自哥伦比亚的兰尼斯·梅里诺教授，现受聘于天津国际生物医药联合研究院担任脑电产研平台研究员。作为外国专家代表，兰尼斯?梅里诺发言时表示，在信息爆炸的时代，今天的学习者能够享受到的资源是过去难以想象的，善于运用这些资源可以拓展知识面、全面提升科学素养——今天的活动就是最好的见证。他希望通过本次外国专家科学讲堂活动，启发同学们发挥创造力，认真学习技能，勇于追梦，在未来推动国家科学技术发展的道路上贡献一己之力。

“VIPKID外国专家科普公益课堂”是国外人才研究中心与北京大米未来科技有限公司（VIPKID）共同打造的公益项目。拟于未来3年在全国特别是偏远乡村学校、城市打工子弟学校开展外国专家科普公益课堂活动，给更多的孩子提供更优质的国际化教育资源，为扶贫扶智，营造有助于普遍尊重科学、崇尚创造的社会和文化土壤作出积极贡献。

启动仪式结束后，外国专家科学讲堂正式开讲，兰尼斯·梅里诺教授为同学们讲授了第一课“脑机接口系统浅谈”。在接下来的几天内，美国专家谢里带来“声音是我们的朋友么？”、美国专家史密斯带来“光学与人类健康的奥秘”、加拿大专家加尼?瑞泽普带来“建筑材料的选择标准”、美国专家帕克带来“探索狭义相对论：有趣的空间和时间”、以及叙利亚专家马吉帝带来“新高铁那么轻，到底用了什么材料？”等精彩课程。

活动由科学技术部国外人才研究中心主办、中北明德测评技术研究院承办。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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