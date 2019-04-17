“一带一路”中尼经贸合作论坛及第二届“一带一路”中尼企业交流展在阿布贾举行

人民网阿布贾4月16日电（记者 姜宣） 16日，由中国驻尼日利亚使馆主办，尼日利亚中国总商会承办的“一带一路”中尼经贸合作论坛在尼首都阿布贾国际会议中心举行，驻尼使馆临时代办赵勇、经商处参赞赵林祥，尼副总统高级经济顾问阿德耶米·迪派奥卢、联邦工贸投常秘（副部级）埃代·阿克潘、尼投资促进委员会(NIPC)主席巴班吉达·恩古鲁杰及联邦财政部、首都区部长代表等出席论坛，中、尼企业代表参加了活动。

赵勇表示，在两国政府和两国人民的共同努力下，中尼关系正处于历史最好时期。2018年，双边贸易额达到了153亿美元，比上年增长10.8%。他强调，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京召开，来自148多个国家和73个国际组织将与会，感谢尼方也将派出部长级代表团参加，希望论坛能够为我们提供良好机遇，促进全球增长，通过互联互通实现共同繁荣。同时，也希望尼日利亚伙伴像去年一样，再次利用第二届中国国际进口博览会等契机，不断挖掘两国贸易潜力，推动两国关系深入发展。

恩古鲁杰表示，“一带一路”倡议是习近平主席为推动跨大陆区域合作和互联互通所作的努力，尼日利亚100%支持这项倡议，因为尼日利亚从这项计划里得到了实实在在的好处，包括尼标准化铁路项目拉各斯—卡杜纳铁路，将连接尼商业中心和西北部经济活动中心；以及蒙贝拉水电项目，将极大促进尼能源供应、基础设施及经济发展。对此，在座所有人应继续共同努力，认真履行好中尼两国互利共赢的各项合作任务。

尼日利亚中国总商会主席、中地海外集团尼日利亚公司总经理叶水金表示，自总商会2011年7月成立以来，得到了中国驻尼使馆以及尼各级政府的大力支持，160余家在尼大型中资企业都是总商会会员，涉及油气、基建、通信、制造业、贸易、农业、矿业、金融、互联网等多个领域。未来，总商会将继续积极与尼方开展合作，引进更多中国投资者，发展尼日利亚，提高人民生活水平，巩固和发扬中尼传统友谊，共同打造中尼命运共同体。

与论坛同期举行的还有于15日至17日由尼日利亚中国总商会主办的第二届“一带一路”中尼企业交流展，此次展会共有52家中国企业参加，涉及基础设施建设、贸易、油气、农业、矿业、食品药品、通讯、金融、制造业等多个行业。论坛正式开始前，与会嘉宾赴各展台观看了展览。

据悉，第三届“一带一路”中尼企业交流展将于11月在尼日利亚经济中心拉各斯举办。

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