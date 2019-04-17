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巴黎圣母院劫后余生 建筑主体仍处于一定风险中

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巴黎圣母院劫后余生（何蒨 摄）
巴黎圣母院劫后余生（何蒨 摄）
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来源：人民网-国际频道  2019年04月17日07:20

人民网巴黎4月16日电（何蒨）巴黎圣母院火灾已于16日上午彻底熄灭，进入西岱岛的全部入口均被警察封闭，巴黎检察院的调查正在进行中，少量消防员及专业人员留在现场，进一步检查脚手架及建筑主体的稳固程度。

一个法国三口之家向当地媒体描述了15日在巴黎圣母院的经历。15日傍晚，这家人正在大教堂内参观，忽然听到警报声，但尚未意识到火灾，也未看到烟雾，但可闻到明显的烧焦气味。工作人员迅速组织游客离开现场，除了在大教堂出口处有些拥挤外，一切井然有序。这家人离开巴黎圣母院后来到附近的市政厅广场，才发现大教堂顶端已经冒起大片灰色浓烟，浓烟很快变成黄色，之后就看到火焰窜出教堂屋顶。

根据法国媒体报道，在救火行动中，一台灭火机器人发挥了重要作用。这台陆地灭火机器人名叫“克罗所”，长约1.6米，重达500公斤，可以攀登阶梯，并牵拉近两吨重的灭火输水管，救火员通过远程控制“克罗所”的走向，进入对人身安全威胁较大的火势地带救火。

16日，整个法国沉浸在悲伤中，面对巴黎圣母院陷身火海的情景，很多法国人向媒体表达了难以置信的感受。当地媒体指出，巴黎圣母院当下面对的最重要的问题，是如何确保建筑主体的稳固，特别是如何卸下被一部分焊接在屋顶处的大型脚手架。法国木质结构及建筑学院负责人朱利安·乐卡尔莫向法国媒体指出：“巴黎圣母院的一部分建筑还暴露在一定风险中，因为必须重新搭建外围脚手架，才能将现有的脚手架卸下，对于这样的操作，目前还很难判断风险程度。”

根据法国媒体报道，巴黎时间17日下午18时50分，法国不同地区的几座主要大教堂将敲响钟声，哀悼巴黎圣母院火灾。16日晚，巴黎圣母院附近的广场仍然聚集了很多法国人及游客，大家同唱圣歌，为巴黎圣母院祈祷。

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(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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