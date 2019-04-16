人民网万象4月16日电（记者 孙广勇）园区内宽阔的四车道道路两侧，都是平整完毕的土地，大型机械在紧张地施工，巨大的厂房钢架结构刚刚竖立起来。日本豪雅公司、香港高登智慧制药、老挝通信技术公司……规划有序地排列着。“赛色塔综合开发区基础设施投资近10亿美元，引入企业59家，企业投资超过10亿美元，到明年底总产值将超过15亿美元，将创造1万多就业岗位，作为老挝国家重要的经济开发区，这里的发展生机勃勃，”老挝万象赛色塔综合开发区的投资控股单位、云南省建设投资控股集团有限公司老挝区域负责人刘虎告诉记者。

作为中老两国政府共同确定的国家级合作项目、中国在老挝唯一的国家级境外经贸合作区、“一带一路”战略规划中的早期收获项目，记者看到，经过近10年的发展，赛色塔综合开发区已成为老挝万象“更新”的重要部分,对促进老挝工业化进程?提升中老两国经贸合作水平发挥着重大作用?

“老挝第一个石油炼化项目2020年实现投产”

在赛色塔综合开发区一角，十几个巨大的储油罐整齐地排列着，大型机械在紧张地忙碌着，除了储油罐，动力站、消防站、污水处理厂、油品检测中心等配套公用工程也都基本建成，一座现代化炼油厂雏形初现，储油罐顶部“为老挝社会经济发展做贡献”的横幅在蓝天白云下十分醒目。

“这是老挝第一个石油炼化项目，也是老挝唯一的石油炼化项目，项目计划总投资额15亿美元，分为三期建设，目前一期项目土建工程基本完成，即将进入安装阶段，预计2020年上半年实现投产，一期投产后每年可生产80万吨汽油和柴油。现在老挝司机加油都得挑品质好的加油站，以后再也不用担心了。我很幸运能在这个项目上工作，”在老中东岩石化股份有限公司（以下简称老中东岩石化）工作的老挝小伙子塔立万自豪地告诉记者。

老中东岩石化由云南省建设投资控股集团与老挝国家石油公司等共同出资组建，投资建设老挝首个也是唯一一个200万吨/年的现代化炼油厂项目。项目三期开发全面建成投产后，将实现每年工业产值约15～20亿美元，上缴税金约3亿美元，创造就业岗位1000余个。

“老挝经济快速发展，正处在推进工业化、现代化进程的关键阶段。中国在资金、技术、装备等方面拥有丰富经验和优势。开发区以生产制造业为主导、以房地产开发和综合服务业为支撑，打造‘一体两翼’的产业体系。老挝最需要什么，我们就引进什么产业。目前，老挝的汽油、柴油、液化气等都依靠进口，我们在开发区引进了石油炼化项目，对老挝国家经济发展意义巨大，”刘虎说。

根据老挝油气协会数据显示，老挝燃油进口年均增长8％，2018年老挝进口燃油约130万吨到140万吨。该项目投产后将满足老挝国内油品市场60%的需求量，改变老挝国内成品油完全依赖进口的现状，将有效填补老挝国家石油炼化行业的空白，有利于老挝国家油品供应的稳定性、安全性，对老挝经济持续稳定健康发展发挥重要作用。

“将为老挝工业化发展和化工体系构建发挥重要作用，降低老挝国家进出口贸易逆差，保障老挝国家长期油品供应的安全稳定，促进老挝国家经济的高速和可持续发展，”老挝计划投资部长苏潘对该项目给予高度评价。

“更多高科技企业投资建厂推动老挝经济发展”

在赛色塔综合开发区，距离老中东岩石化不远的一块20万平方米的土地已经平整完毕，正在准备施工。2月8日，世界知名光学仪器制造商豪雅集团的豪雅老挝有限公司在开发区奠基。计划投资额超过3亿美元，2020年初建成并生产硬盘的储存磁盘，成为豪雅集团在泰国和越南工厂之外的另一个储存磁盘的生产工厂，供应全球的数据中心。

豪雅集团核心业务为光电子材料生产，投产后，该企业年产值预计超过3亿美元，用工人数超过4000人，将成为老挝境内用工人数最多的高科技现代化制造企业。苏潘表示：“位于万象赛色塔综合开发区的豪雅老挝有限公司将为老挝人民提供稳定的工作，带来先进的技术，促进老挝工业转型升级。”

在开发区内，记者看到新希望老挝有限公司年产20万吨饲料厂正在全力生产、华园(老挝)食品有限公司建成4000立方米的冷库、香港高登智慧制药、老挝通信技术公司正在加紧建设……开发区已经吸引来自中国、日本、新加坡、泰国等多个国家的59家企业入驻，入驻企业投资总额超过10亿美元，产能涵盖能源化工、电子产品制造、生物医药、农产品加工等领域。“开发区三期建设完成后，有望吸引约150家企业，每年产值可达60亿美元，为当地创造3万多个就业机会，每年向万象市和老挝政府提供3亿美元的财政收入，”刘虎表示。

老挝计划投资部经济特区促进办公室主任占巴表示，赛色塔综合开发区吸引了很多高科技企业，更多的高科技企业通过投资建设新工厂来推动老挝的经济发展，老挝政府坚持吸引高质量的投资来带动就业和人力资源开发。“赛色塔综合开发区管委会与中方伙伴通力合作，根据老挝的需要，不断将新兴产业引入老挝。”

赛色塔综合开发区功能定位为“一城四区”，即万象产业生态新城、国际产能合作的承载区、中老合作开发的示范区、万象新城的核心区、和谐人居环境的宜居区。老挝计划投资部部长助理维吉告诉记者，老挝政府将万象新城规划在老挝国立大学至老泰友谊大桥沿线，未来，赛色塔综合开发区也将作为万象新城的一部分。将充分发挥老挝的区位、资源和政策优势，利用中国的资金技术、管理和产业优势，建成影响力巨大的中老双边经贸合作平台，把赛色塔综合开发区打造成中老合作开发的示范区。

“一带一路”对接“变陆锁国为陆联国”为两国人民带来实实在在的利益

老挝地处东盟腹地，与中国、泰国、缅甸、柬埔寨和越南接壤，区位优越。老挝不仅是中国-东盟自贸区成员，而且是大湄公河次区域的成员。近年来中老之间的贸易快速增长，中老间的经济互补性强，合作潜力大。中国已经成为老挝第一大投资国、第二大贸易伙伴。中国对老挝直接投资累计超过61亿美元，正如在矿业、水电和农业上的积极表现，中国企业推动了老挝的工业化、现代化进程。

老挝工业基础薄弱，现阶段特别需要发展出口导向型经济、提升工业化水平，大量来自中国的投资,不但会促进老挝工业发展,而且能加快其城市化进程。赛色塔综合开发区正为老挝树立一个配套完善、运作高效、环境优美的开发区典范，并将帮助老挝实现产业升级。

老挝政府发布的报告预测，2019年老挝的GDP增长率将为6.7％，工业将成为2019年推动老挝经济增长的最大动力。政府报告称，预计今年工业的增长率将为8.3％，工业的快速增长主要缘于在各个经济特区设立的新工厂。许多制造商，如服装制造商和电子设备装配公司等为避免其他国家日益增多的劳动力成本，已逐渐将生产基地转移到老挝。

中国与老挝山水相连，双方积极加快中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接，推进中老铁路、中老经济走廊等合作项目建设，通过深化中老两国务实合作进一步推动中老命运共同体建设，中老铁路、赛色塔开发区等都是维系命运共同体的千丝万线中的一条。

赛色塔综合开发区毗邻老挝450周年大道和13号公路，距老泰友谊桥海关17公里，距瓦岱国际机场19公里，距中老铁路货运站1.5公里。随着中老铁路建设和“一带一路”不断推进，开发区也迎来新机遇，吸引了更多的企业入驻。“中老铁路紧靠开发区，开发区与万象货运站和万象客运站都有多条线路相连接，货运站核心功能区距离园区入口1.5公里。开发区二期要做的是物流与产城绿化带，”刘虎说。

在园区内年产100万条牛仔裤的印度“东印度”制衣厂，几百位老挝工人正在忙碌着，经理汕斋告诉记者：“原料和成衣都从曼谷经陆路用集装箱运到万象，每个集装箱运费约1600美元，中老铁路、中泰铁路开通后，物流便利，成本将大幅降低。公司计划扩大生产，正在安装新的生产机器，效率将是人工的50倍，经过培训后，老挝技术工人也能操作这些现代机械。”

“老挝政府制定了到2020年摆脱最不发达国家行列的战略规划，并为进一步实现工业化和现代化打好必要的物质和技术基础，加快‘一带一路’倡议同‘变陆锁国为陆联国’战略对接将推进老挝经济发展，”苏潘表示，中老两国正在推动中老经济走廊建设，赛色塔综合开发区地理位置优越，拥有良好的基础条件，可以在中老经济走廊合作中发挥重要作用。

中老两国发表的联合公报中表示，加快中国“一带一路”倡议同老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接，共建起自中国云南，以中老铁路为依托，途经若干重要节点地区，抵达老挝南部的中老经济走廊。打开地图不难看到，中老经济走廊由西北向东南，宛如一把插入中南半岛的钥匙，不但打开了老挝“陆锁国”这把锁，也在中南半岛腹部打造了一条辐射缅甸、泰国、柬埔寨、越南等国通向繁荣富足的通道。“中老经济走廊建设是对构建人类命运共同体理念的具体落实，中老经济走廊可以把两国的优势结合起来，”老挝国立大学中国研究中心主任西提塞说?

3月7日，老挝国家主席本扬在视察赛色塔综合开发区时表示，很多到老挝投资的企业都有兴趣入驻开发区，希望将开发区打造成绿色、可持续、繁荣的开发区，带动当地经济发展，提高当地人民的生活水平。“中国对老挝经济社会发展做出了重要贡献，‘一带一路’倡议与‘变陆锁国为陆联国’战略对接，老中两国合作进一步加强，将为两国人民带来更多实实在在的利益。”

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)