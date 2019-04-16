埃及举办第二届中资企业校园招聘会

人民网埃及伊斯梅利亚4月16日电（记者周輖）15日，第二届埃及中资企业校园招聘会在埃及东北部城市伊斯梅利亚举行。本次招聘会由苏伊士运河大学孔子学院主办，来自20家在埃中资企业的负责人携数百个工作岗位，前来选拔优秀当地人才。招聘会帮助在埃中资企业解决职位缺口的同时，也给当地学生提供了广阔的职业发展空间，受到用人单位和求职者的欢迎。

人民网记者在现场看到，本次招聘会对于翻译、土木工程、设计、畜牧、农业、化学、通讯等多个领域的职位均有需求。上午十点刚过，不少手握简历、精心着装的埃及同学们便在一处处展台前排起长队。“一个多小时内，我们已经收到了七八十份简历。从目前展台的情况来看，应该还会有大量的同学继续来报名。”中国建筑股份有限公司埃及分公司综合管理部经理郭翔宇介绍说，“前来求职的同学们热情高涨，有很强烈的意愿与中资企业共同发展。”

学习信息工程的卡米勒表示，中资企业优厚的薪资待遇、完善的员工配套服务、系统的就业培训是吸引众多埃及优秀毕业生的亮点。中文系二年级的学生艾莉对记者说，尽管自己现在还不面临找工作的压力，但是未雨绸缪，多了解一些中资企业的需求，才能够更有针对性地提高自己。

除了各高校的学生外，招聘会还吸引了一些有丰富经验的社会人士前来求职。已经工作10年的机械工程师伊哈布·穆罕默德专程从开罗赶来，在投递完数份简历后，他告诉本网记者，自己在科威特工作期间与中国业务有接触，对来自中国的企业印象深刻。伊哈布表示，中国公司的体制完善，对待员工也很人性化，中资企业是职业发展的最佳选择之一。

随着“一带一路”倡议的深入推进，中国对埃投资和出海埃及的中资企业逐年增多，给埃及带来了大量就业机会。苏伊士运河大学校长塔里克表示，中资企业给埃及学子提供了广阔的职业前景，而埃及学子也为中资企业在埃的发展贡献力量，为中埃经贸交流提供动力。乐见有更多的职业发展类活动举办，这将为双方提供更多的交流合作平台。

根据埃及方面的统计，有超过一千家中资企业以不同的形式在埃及的各个行业发展业务，这些企业对于当地员工的需求巨大。苏伊士运河大学孔子学院中方院长朱廷婷对记者表示，举办招聘会的目的，就是希望借此机会帮助中资企业解决招聘难题，同时也为埃及学生提供更多的发展空间。朱廷婷说，苏伊士运河大学孔子学院即将成立“就业指导中心”，为相关的各方“搭台唱戏”，给中资企业与埃及大学毕业生提供招聘对接服务外，也将助力企业和院校建立常态化联系，促进双方在学术交流、联合科研方面开展更多合作。

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