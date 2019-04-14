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日本山谷悬挂五彩鲤鱼旗 迎接男孩节

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来源：人民网-国际频道  2019年04月14日15:43

人民网 当地时间2019年4月12日，日本德岛县三好市大歩危峡悬挂五彩鲤鱼旗，迎接男孩节。 每年5月5日是日本男孩节。人们会悬挂鲤鱼旗迎接男孩节，期盼孩子健康成长。为了祝福家中的男孩健康、快乐，这一天日本家家户户都会用纸或布做成色彩鲜艳、形状像鲤鱼的彩带，然后把这些彩带串在竹竿上，并和金色的风车绑在一起，挂在屋顶上。之所以这样做，是因为日本人相信鲤鱼最有精神和活力，希望家中的男孩都像鲤鱼那样，因此这一天又称为“鲤鱼日”。

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(责编：贾文婷、常红)
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